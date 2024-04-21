"Нептунами" та дронами: як працюватиме план Буданова зі знищення військового потенціалу РФ

У ГУР Міноборони розробили план, спрямований на скорочення російського військового потенціалу, про що заявив глава української розвідки Кирило Буданов у бесіді з американським журналістом. Фокус з'ясував, чим і коли Україна може вдарити по військовій промисловості РФ.

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В американському виданні Washington Post опублікували статтю, написану після бесіди з керівником ГУР Міноборони України Кирилом Будановим. Автор тексту захоплюється главою розвідки, називаючи його "темним принцом війни", "людиною без посмішки" та "найяскравішим персонажем військового театру".

Буданов, зі свого боку, розповідає про планування нових атак безпілотниками по території РФ, а також про дії "російських добровольців" за підтримки української розвідки. Головна мета — показати росіянам, що президент Путін не може "захистити населення від проникнення війни в Росію".

"Ми запропонували план, спрямований на скорочення російського потенціалу. Він охоплює безліч аспектів, таких як військова промисловість, критично важливі військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні пункти управління", — цитують керівника української розвідки у виданні.

Крім планування нових атак і оцінки дій Путіна у війні, що триває, Буданов окрему увагу приділяє кандидату в президенти на виборах у США Дональду Трампу. Він підкреслює, що відчуває величезну повагу до політика та захоплюється його завзятістю.

"У його житті було дев'ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя й знову повертався", — міркує Буданов.

На запитання журналіста, чи зможе Трамп, на думку глави ГУР, нав'язати Україні мирне врегулювання війни, той відповідає однозначно: "Навіть така людина, як він, не вирішить це питання за один день".

Американці повинні звикнути

Глава української розвідки Кирило Буданов викликає інтерес у західної аудиторії, вважає політолог Володимир Фесенко. З цієї причини видання WP виявляє до нього симпатію.

"Йому подобається роль сірого кардинала війни, Джеймса Бонда у своєму роді. Такі фігури завжди привертають увагу. До того ж у РФ подібних персон немає. Ні Бортніков, ні Патрушев не тягнуть. Так WP задовольняє інтерес своєї аудиторії, а Буданов — формулює свою позицію. Зокрема, що стосується ударів по території РФ, треба привчати американців, що це наш спосіб ведення війни", — каже Фокусу експерт.

За словами полковника ЗСУ в запасі Олега Жданова, військове керівництво країни справді працює над вогневою складовою плану руйнування військового російського потенціалу. І, судячи зі щоденних анонсів, такі засоби є, питання лише в їх кількості.

"Цілком імовірно, що ми готуємо для ворога сюрпризи, асиметричні відповіді на його дії на лінії фронту. У нас немає можливості провести контрнаступальні операції, оскільки ми залежимо від західних партнерів. Але завдавати ударів по підприємствах, складах, базах, арсеналах цілком можемо. Для атаки по НПЗ достатньо дронів, здатних нести невелику кількість вибухівки. Якщо йдеться про авіазаводи або заводи, де виробляють "шаахеди", потрібні ракети або дрони, здатні нести 500-700 кг вибухівки. Таких дронів має бути 5-7 штук на один удар. Тоді буде відчутний ефект", — міркує експерт у бесіді з Фокусом.

Хоча існує негласна заборона від західних партнерів на використання їхньої зброї для атаки території РФ, за словами Жданова, ВПК України може впоратися власними силами.

"КБ "Луч", наприклад, веде роботу зі збільшення дальності ракети "Нептун" до 1000 км. Цей проєкт назвали "Дальній Нептун". Додамо сюди наші дрони — є ті, які можуть пролетіти до 3 тисяч км. Тож за бажання для ударів по території РФ нам вистачить і власних ресурсів", — додає експерт.

Інше питання — як мінімізувати ризики дзеркальних атак із боку РФ у відповідь на дії українських Сил оборони. В інтерв'ю Фокусу речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначав, що окупанти давно застосовують тактику комбінованих атак, щоб вимотати українську ППО. І оскільки наша країна не є виробником таких типів систем як Patriot та інших, у цьому питанні ми повністю покладаємося на партнерів.

"Нам потрібно більше різних типів засобів ППО. Водночас ми розгортаємо мобільні вогневі групи, які допомагають протистояти викликам із боку РФ, а також РЕБ — сучасна й ефективна технологія — дає змогу заощаджувати ракети", — зазначав Євлаш.

Жданов вважає, що допомогти з мінімізацією наслідків російських атак можуть країни, готові викупити додаткові ППО для України.

"Безплатно віддати засоби ППО, імовірно, шкода. Але якщо Нідерланди запропонують іншим країнам за це гроші, то знайдеться цілий пул охочих продати комплекси. Гроші роблять свою справу. До того ж канцлер Німеччини Олаф Шольц уже пообіцяв сім комплексів ППО Україні. Назбираємо більше — буде нам тільки в плюс", — міркує експерт.

Подружитися з Трампом

Варто зазначити, що автора статті у Washington Post здивували висловлювання керівника ГУР про кандидата в президенти США Дональда Трампа. Глава української розвідки зазначив, що "відчуває величезну повагу до особистості" політика та високо оцінює його завзятість. Журналіст, який розмовляв із Будановим, припустив, що, імовірно, той хитрий розвідник і вже набирає потенційний актив на випадок перемоги Трампа.

Фесенко зазначає, що видання WP вважається близьким до демократів, і оскільки Трамп — головний конкурент чинного президента США Джо Байдена на майбутніх виборах, висловлювання керівника ГУР викликають подив.

"Слова Буданова виходять за межі нашої політики, тому що ми повинні зберігати нейтралітет. Не треба симпатизувати нікому, і тим більше втручатися в американські вибори. Думаю, Буданову не вистачило політичного досвіду, тому він зробив таке зауваження. Але якщо це було спеціально, вважаю це помилкою", — зазначає Фесенко.

Політолог Олег Постернак, навпаки, упевнений, що завдання представників української влади вже зараз знайти підхід до Трампа на той випадок, якщо він виграє американські вибори. І зробити це раніше, ніж подібні мости налагодить Москва.

"У разі перемоги Трампа стовідсоткової перспективи, що США повністю зупинять допомогу Україні, яка так необхідна, немає. І оскільки політикам властиво змінювати свої рішення, наше завдання — налагодити дружбу з Трампом. Українська сторона зараз не випадково шукає підхід до трампістів, тому що це правильна стратегія. Трамп ухвалює рішення, виходячи з особистих почуттів. Він цінує дружбу з [прем'єр-міністром Угорщини Віктором] Орбаном, вірність своїх соратників. У разі перемоги він захоче здатися кращим за Байдена. І наше завдання — щоб у його політику вписався захист України як модель, яка перетинається з інтересами американців", — говорить Фокусу експерт.

Фокус раніше розбирався, які "гарантії безпеки" Вашингтон запропонує Києву.

Також Фокус писав, які сценарії мирного врегулювання війни пропонують Києву.