РФ сбрасывает по 30 ФАБ ежедневно и накопила 30 тысяч военных возле Часового Яра, — Гетман (видео)

Россияне планируют захватить район Часового Яра до 9 мая. Украинцев нельзя обвинять в не патриотизме, а лучше разобраться, почему власть ничего не делает для справедливости в мобилизации, отмечает майор запаса.

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Россияне будут пытаться продвинуться дальше на украинскую территорию, пока Украина ждет прибытия помощи от США. Оккупанты хотят дожать Часов Яр, ведь Путин поставил им такую задачу до 9 мая. Об этом в интервью Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он отметил, что на фронте до сих пор пока сохраняется соотношение по количеству снарядов 1 к 10 в пользу российских агрессоров. Кроме того, пока идут дополнительные системы ПВО армия РФ практически безнаказанно чувствует себя в воздухе, а потому на позиции украинских героев они сбрасывают примерно по 30 ФАБ каждый день.

"А еще оккупанты накопили около 30 тысяч бойцов в районе Часового Яра, — отмечает военный, — Они используют тактику небольших групп для атак на украинские позиции, то есть не прекращают постоянное давление живой силой".

Удержат ли ВСУ Часов Яр зависит не только от скорости поступления западной помощи, говорит военный. Все зависит и от того, сможет ли украинское командование обеспечить нужное количество бойцов на этих участках фронта, акцентирует Гетьман.

Что касается вопроса возвращения в Украину мужчин из ЕС, то Гетьман считает, что массового возвращения ждать не стоит. Хотя и обвинять их в отсутствии патриотизма также.

"Нельзя считать наших людей менее патриотичными чем граждане Израиля, которые ринулись со всего мира на защиту страны, — отмечает военный, — Возможно наш закон о мобилизации вызывает у людей ощущение несправедливости, или плохая коммуникация власти и народа".

Эксперт отмечает, что многие люди почему-то считают, что мы разделены на разные сорта, как это было при российской пропаганде времен Медведчука. Это ощущение несправедливости не дает возможность мобилизовать большое количество людей с патриотизмом

Однако есть большая проблема в ротации военных, говорит Гетьман. Те, кто с первых дней агрессии ушли на фронт сейчас посещают родные города, тот самый Киев, где не видят от социума понимания всей серьезности ситуации: Молодые люди веселятся, ходят по кафе и клубам и не думают защищать Украину. Это тоже еще один вид социальной несправедливости, но уже для тех, кто проливает кровь на фронте.

"Обидно, но мы до сих пор видим решения власти, которые приводят именно к усилению социального напряжения между военными и "тусовщиками": возможность забронировать по два помощника депутатам или бронирование непонятных представителей профессий, — говорит Гетьман, — Это или глупость власти, или умышленная работа на механизм российской гибридной и пропагандистской войны".

Напомним, после того, как Министерство иностранных дел приостановило консульские услуги для военнообязанных за рубежом на неопределенный срок, Кабмин опубликовал новое постановление. Согласно документу, с 23 апреля мужчины в возрасте 18-60 лет больше не смогут получить загранпаспорт или паспорт гражданина Украины в отдельных подразделениях или зарубежных дипломатических учреждениях.