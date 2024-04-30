РФ скидає по 30 ФАБ щодня та накопичила 30 тисяч військових біля Часового Яру, — Гетьман (відео)

Росіяни планують захопити район Часового Яру до 9 травня. Українців не можна звинувачувати в непатріотизмі, а краще розібратись, чому влада нічого не робить для справедливості у мобілізації, зазначає майор запасу.

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Росіяни будуть намагатись просунутись далі на українську територію поки Україна чекає прибуття допомоги від США. Окупанти хочуть дотиснути Часів Яр, адже Путін поставив їм таке завдання до 9 травня. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він зазначив, що на фронті й досі поки що зберігається співвідношення за кількістю снарядів 1 до 10 на користь російських агресорів. Крім того, поки йдуть додаткові системи ППО армія РФ практично безкарно почувається в повітрі, а тому на позиції українських героїв вони скидують приблизно по 30 ФАБ кожного дня.

"А ще окупанти накопичили близька 30 тисяч бійців в районі Часового Яру, — зазначає військовий. — Вони використовують тактику невеликих груп для атак на українські позиції, тобто не припиняють постійний тиск живою силою".

Чи втримають ЗСУ Часів Яр залежить не тільки від швидкості надходження західної допомоги, каже військовий. Все залежить і від того, чи зможе українське командування забезпечити потрібну кількість бійців на цих ділянках фронту, акцентує Гетьман.

Щодо питання повернення в України чоловіків з ЄС, то Гетьман вважає, що масового повернення чекати не варто. Хоча і звинувачувати їх у відсутності патріотизму також.

"Не можна вважати наших людей менш патріотичними, ніж громадяни Ізраїлю, які ринулись з усього світу на захист країни, — зазначає військовий. — Можливо наш закон про мобілізацію викликає у людей відчуття несправедливості, або погана комунікація влади та народу".

Експерт зазначає, що багато людей чомусь вважає, що ми поділені на різні сорти, як це було за російської пропаганди часів Медведчука. Оце відчуття несправедливості не дає можливість мобілізувати велику кількість людей з патріотизмом

Проте є велика проблема в ротації військових, каже Гетьман. Ті, хто з перших днів агресії пішли на фронт зараз відвідують рідні міста, той самий Київ, де не бачать від соціуму розуміння всієї серйозності ситуації: Молодики веселяться, ходять по кафе та клубах і не думають захищати Україну. Це теж ще один вигляд соціальної несправедливості, але вже для тих, хто проливає кров на фронті.

"Прикро, але ми й досі бачимо рішення влади, які призводять саме до посилення соціальної напруги між військовими та "тусовщиками": можливість забронювати по два помічники депутатам чи бронювання незрозумілих представників професій, — каже Гетьман. — Це або дурість влади, або навмисна праця на механізм російської гібридної та пропагандистської війни".

Нагадаємо, після того, як Міністерство закордонних справ призупинило консульські послуги для військовозобов'язаних за кордоном на невизначений термін, Кабмін опублікував нову постанову. Згідно з документом, з 23 квітня чоловіки віком 18-60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт або паспорт громадянина України в окремих підрозділах або закордонних дипломатичних установах.