Старенькие Як-52 настороже защиты от вражеских "Шахедов": почему они так полезны, — Братчук (видео)

Сбивать дроны-камикадзе такими самолетами значительно дешевле, чем перехватывать их с помощью истребителя. К тому же, значительно меньший риск для пилота влететь в куски разорванного дрона и повредить самолет, говорит военный.

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Уничтоженная цель врага в любой метод и любыми средствами — это уже результат, который спасает жизни. В использование стареньких Як-52 с пулеметами нет ничего удивительного, ведь самолет есть самолет и главный вопрос в эффективности, а она действительно есть. Об этом в интервью Фокусу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отмечает, что идея применения подобной легкой гражданской авиации, в том числе Як-52, сбившего ценный дрон-разведчик оккупантов в Одесской области, в военных кругах появилась в начале осени прошлого года. Наконец удалось реализовать эту задумку на практике и она показала себя успешной.

"Подобный подход для защиты от дронов использует, например, Бразилия, — отмечает Братчук, — Это значительно дешевле, чем перехватывать дрон с помощью истребителя. К тому же, значительно меньший риск для пилота влететь в куски разорванного дрона и повредить самолет".

Такая легкая авиация, которую можно оснастить различными средствами типа пулеметов или РЭБ хорошо подходит для борьбы с БПЛА. Скорость у них примерно равна, а управлять маленькими самолетиками могут те пилоты, которые уже исчерпали свой физический ресурс для полетов на сверхзвуковых скоростях, говорит военный.

"Такие самолетики могут патрулировать отдельные участки неба, ведь все маршруты "Шахедов" давно известны, — отмечает Братчук, — Сейчас враг пытается их запускать и по жилой инфраструктуре и на порт и на другие важные для жизни Одессы места".

Перехват "Шахедов" до того, как они приблизились к городу является крайне важным, акцентирует эксперт. Именно благодаря раннему перехвату можно избавиться от рисков среди мирного населения и разрушений. Братчук надеется, что подобный пример борьбы с дронами-камикадзе будет активно распространяться не только в Одесской области, но и в других городах.

Напомним, 27 апреля дроны СБУ вывели из строя НПЗ под Краснодаром.

Также в ВСУ показали сбитый российский "Орлан-10". В нем применяют баклажку вместо бака.