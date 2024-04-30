Старенькі Як-52 на сторожі захисту від ворожих "шахедів": чому вони такі корисні, — Братчук (відео)

Збивати дрони-камікадзе такими літаками значно дешевше, ніж перехоплювати їх за допомогою винищувача. До того ж значно менший ризик для пілота влетіти в шматки розірваного дрона та пошкодити літак, каже військовий.

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Знищенна ціль ворога будь-яким методом і будь-якими засобами — це вже результат, який рятує життя. У використання стареньких Як-52 з кулеметами немає нічого дивного, адже літак є літак, і головне питання в ефективності, а вона дійсно є. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначає, що ідея застосування подібної легкої цивільної авіації, зокрема Як-52, який збив коштовний дрон-розвідник окупантів на Одещині, у військових колах з'явилася на початку осені минулого року. Нарешті вдалося реалізувати цю задумку на практиці, і вона показала себе успішною.

"Подібний підхід для захисту від дронів використовує, наприклад, Бразилія, — зазначає Братчук. — Це значно дешевше, ніж перехоплювати дрон за допомогою винищувача. До того ж значно менший ризик для пілота влетіти в шматки розірваного дрона та пошкодити літак".

Така легка авіація, яку можна оснастити різними засобами типу кулеметів чи РЕБ, гарно підходить для боротьби з БПЛА. Швидкість у них приблизно рівна, а керувати маленькими літачками можуть ті пілоти, які вже вичерпали свій фізичний ресурс для польотів на понадзвукових швидкостях, каже військовий.

"Такі літачки можуть патрулювати окремі ділянки неба, адже всі маршрути "шахедів" давно відомі, — зазначає Братчук. — Зараз ворог намагається їх запускати й по житловій інфраструктурі та на порт і на інші важливі для життя Одеси місця".

Перехоплення "шахедів" до того, як вони наблизяться до міста, вкрай важливе, акцентує експерт. Саме завдяки ранішньому перехопленню можна позбутися ризиків серед мирного населення та руйнувань. Братчук сподівається, що подібний приклад боротьби з дронами-камікадзе активно поширюватиметься не тільки на Одещині, але й в інших містах.

Нагадаємо, 27 квітня дрони СБУ вивели з ладу НПЗ під Краснодаром.

Також у ЗСУ показали збитий російський "Орлан-10". У ньому застосовують баклажку замість бака.