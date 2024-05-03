Уничтожение российской ПВО крайне важно для ВСУ: Коваленко объяснил почему (видео)

После инаугурации Путина на фронт отправятся свежие "мобики", которых за две недели научат стрелять и отправят в "мясные штурмы". Враг сконцентрировал все свои силы в Донецкой области, отмечает военный аналитик Александр Коваленко.

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Динамика уничтожения российских захватчиков не уменьшается, но она претерпела некоторые изменения: большему уничтожению подвергаются автоцистерны, автомобили и компоненты артиллерийских систем, а ракетные системы типа "Град" агрессор стал экономить, ведь их в последние месяцы значительно уменьшилось. Ракетные удары по системам ПВО оккупантов имеют большое значение, ведь производить или обновлять их массово Россия не может, в отличие от простых машин типа танков. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

Он отметил, что враг значительно усилил давление на отдельных участках фронта не из-за какой-то тактики или стратегии, а из-за банальной нехватки человеческого ресурса. Атаковать по всей линии фронта у армии РФ нет сил и средств.

"Сейчас оккупанты передислоцируют свои силы с юга для усиления наступательных действий на востоке, особенно в направлении Часового Яра, — акцентирует эксперт. — Эти резервы сейчас участвуют непосредственно в тех штурмовых действиях, которые мы можем видеть постоянно. Также агрессор имеет планы относительно Покровска и Торецка".

Но, по мнению Коваленко, такая ситуация со сбережением людей является временной. После инаугурации Путина 7 мая могут начать новую мобилизацию и на фронте можно быть увидеть очередные "мясные штурмы" слабо подготовленных россиян.

"Минобороны РФ может за лето мобилизовать даже 300 000 солдат, если это будет нужно и бросить их в бой. Вообще по некоторым данным план мобилизации был на уровне полмиллиона россиян, — отмечает аналитик, — После инаугурации Путина уже через две недели на фронте появятся очередные "мобики", которых за две недели научат стрелять и отправят в "мясные штурмы"".

Александр Коваленко напоминает, что Украина имеет полное право уничтожать любые военные объекты на территории врага, но особое значение для ВСУ имеет уничтожение систем ПВО оккупантов. Именно поэтому все больше внимания уделяется именно таким ударам.

"В целом, танков и БМП у россиян осталось на полтора-два года войны. Даже с учетом производства их со временем будет уменьшаться, — акцентирует Коваленко, — Другое дело с системами ПВО. Их невозможно изготавливать или обновлять очень быстро. С завода они выходят считанными единицами".

Напомним, 2 мая стало известно об отходе украинских военных на более безопасные позиции от села Бердичи на Авдеевском направлении. По оценкам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, столь "малое отступление — не важно в тактическом плане".