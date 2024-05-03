Знищення російської ППО вкрай важливе для ЗСУ: Коваленко пояснив чому (відео)

Після інавгурації Путіна на фронт відправляться свіжі "мобіки", яких за два тижні навчать стріляти та відправлять в "м'ясні штурми". Ворог сконцентрував всі свої сили на Донеччині, зазначає військовий аналітик Олександр Коваленко.

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Динаміка знищення російських загарбників не зменшується, але вона зазнала деяких змін: більшого знищення зазнають автоцистерни, автомобілі та компоненти артилерійських систем, а ракетні системи типу "Град" агресор почав заощаджувати, адже їх останніми місяцями значно поменшало. Ракетні удари по системах ППО окупантів мають велике значення, адже виробляти чи поновлювати їх масово Росія не може, на відміну від простих машин типу танків. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

Він зазначив, що ворог значно підсилив тиск на окремих ділянках фронту не через якусь тактику чи стратегію, а через банальну нестачу людського ресурсу. Атакувати по всій лінії фронту в армії РФ немає сил і засобів.

"Зараз окупанти передислоковують свої сили з півдня для підсилення наступальних дій на сході, особливо у напрямку Часового Яру, — акцентує експерт. — Ці резерви зараз беруть участь безпосередньо в тих штурмових діях, які ми можемо бачити постійно. Також агресор має плани щодо Покровська та Торецька".

Але, на думку Коваленка, така ситуація із заощадженням людей є тимчасовою. Після інавгурації Путіна 7 травня можуть розпочати нову мобілізацію і на фронті можна бути побачити чергові "м'ясні штурми" слабо підготованих росіян.

"Міноборони РФ може за літо мобілізувати навіть 300 000 солдатів, якщо це буде потрібно і кинути їх у бій. Взагалі по деяких даних план мобілізації був на рівні півмільйона росіян, — зазначає аналітик. — Після інавгурації Путіна вже через два тижні на фронті з'являться чергові "мобіки", яких за два тижні навчать стріляти та відправлять в "м'ясні штурми"".

Олександр Коваленко нагадує, що Україна має повне право знищувати будь-які військові об'єкти на території ворога, але особливе значення для ЗСУ має знищення систем ППО окупантів. Саме тому все більше уваги приділяється саме таким ударам.

"В цілому, танків та БМП у росіян залишилось на півтора-два роки війни. Навіть з урахуванням виробництва їх якісь з часом буде зменшуватись, — акцентує Коваленко. — Інша справа з системами ППО. Їх неможливо виготовляти чи поновлювати дуже швидко. З заводу вони виходять ліченими одиницями".

Нагадаємо, 2 травня стало відомо про відхід українських військових на безпечніші позиції від села Бердичі на Авдіївському напрямку. За оцінками спікера оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, настільки "малий відступ — не важливий у тактичному плані".