"Расчищаем Черное море от российского мусора", — военный об украинских дронах MAGURA (видео)

Использование морского дрона по такой небольшой цели является показателем того, что Украина стремительно наладила выпуск дронов MAGURA. Важно уничтожите все российское, что плавает в украинской акватории, отмечает военный Сергей Братчук.

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Уничтожение с помощью морского дрона MAGURA российского катера "Мангуст" является важным с точки зрения будущих атак на ракетоносители оккупантов в Черном море. Это также может говорить о том, что ВСУ наладили массовый выпуск морских дронов и теперь их можно использовать даже по таким мелким целям, хотя они тоже не менее важны, чем серьезные десантные или другие корабли. Об этом в интервью Фокусу сказал спикер добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отмечает, что подобные катера служат для охраны крупных ракетоносителей, поэтому чем их будет меньше на море, тем проще будет поражать это опасные корабли, запускающие "Кинжалы" по украинским городам с морской акватории. А еще подобные катера могут использоваться для защиты того же Крымского моста.

"Сегодня ГУР демонстрирует, что Украина серьезно взялась за очистку Черного моря от российского плавающего мусора, — говорит Братчук, — Конечно, украинцы привыкли и даже немного разбаловались от поражения больших кораблей, но надо понимать, что мы должны уничтожать все российское оккупационное, что плавает в нашем море".

Что касается освобождения на Днепре острова Нестрига, то, по мнению Братчука, это произошло не благодаря тому, что оккупанты расслабились, как они это утверждают, а именно благодаря продуманной и молниеносной операции ВСУ. Это очень важная локация, ведь оттуда постоянно лезли российские ДРГ.

"Чтобы отбить остров обратно, оккупантам придется использовать морскую пехоту и преодолевать водную преграду, — отмечает военный, — На это надо огромный ресурс людей и средств, а все подходы теперь под огневым контролем ВСУ".

Однако враг все активнее стал осуществлять авиационные удары по левобережью, отмечает Братчук. Это касается и Крынок и Нестриги и других участков. Именно поэтому Украина нуждается в значительно большем количестве систем ПВО от западных партнеров.

Напомним, ранее Фокус писал, что после сообщения главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о деоккупации острова ситуация там обострилась. Как рассказали аналитики DeepState, операция на этом участке фронта еще не была завершена, и уже с утра начались массовые обстрелы острова и попытки десанта занять его часть.