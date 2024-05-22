ЧФ РФ в Крыму обескровливают, но пока что ВСУ не до деоккупации полуострова, — генерал (видео)

Оккупанты попытаются растянуть украинские силы на Сумском направлении, но их прорыв под большим вопросом. Минирование в регионе было гораздо более интенсивным, чем на Харьковщине, говорит эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

Related video

Периодическое потопление российских кораблей в Черном море не имеет глобальных признаков того, что Украина собирается в ближайшее время деоккупировать Крым. Уничтожение последнего в Черном море ракетоносителя оккупантов вызвано насущной необходимостью уменьшить количество ракетных ударов по украинским городам. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

По его словам, главным направлением деятельности ВСУ сейчас является стабилизация ситуации на фронте, особенно это касается Харьковщины. Что касается Крыма, то там происходит планомерная работа по обескровливанию самого ЧФ оккупантов и систем ПВО в самом Крыму.

"Всем понятно, что просто так где-то взять и передислоцировать системы ПВО быстро и беспроблемно у россиян не получится, — говорит Ягун, — Одолжить у кого-то оккупанты их тоже не могут, в отличие от Украины. Поэтому россияне вынуждены перебрасывать системы ПВО с места на место, а это кропотливая и не быстрая задача".

Эксперт отмечает, что на данном этапе в Крыму, по информации украинских военных моряков, фактически не осталось носителей "Калибров", кроме подводных лодок. Агрессору приходится прятать корабли подальше от радиуса действия украинских ракет.

"Например, прячут суда в Сочи, но там порты не приспособлены для военных кораблей и там нет возможности загружать ракеты, потому что отсутствует соответствующая инфраструктура, — отмечает эксперт, — Оккупанты теперь вынуждены время от времени подходить в Керчь, чтобы обслуживать суда, а это опасно и затратно. Поэтому ЧФ России хоть и считается до сих пор мощным, но полноценно показать себя не может".

Относительно ситуации на востоке Украины, то по мнению генерал-майора запаса, оккупанты попытаются растянуть украинские силы на Сумском направлении, но насколько быстро и удачно это можно им сделать — большой вопрос. Пограничные села полностью или частично выселены, а минирование там было гораздо более интенсивным, чем на Харьковщине. Там это не удалось сделать из-за отказа многих местных эвакуироваться, а минировать село или территории, учитывая наличие гражданских, невозможно.

По мнению специалиста, глобальных прорывов на Харьковщине не будет, ведь оккупанты не попрут на вторую и третью линию обороны. Тем более сразу после их наступления с 10 мая на востоке активизировались работы по минированию территорий.

Фокус ранее писал о колоссальном ущербе для Черноморского флота РФ от морских дронов Magura V5. Уникальные технологии позволяют уничтожить вооружение и личный состав на борту вражеских кораблей.