ЧФ РФ в Криму знекровлюють, але поки що ЗСУ не до деокупації півострова, — генерал (відео)

Окупанти спробують розтягнути українські сили на Сумському напрямку, але їхній прорив під великим питанням. Мінування в регіоні було набагато інтенсивнішим, ніж на Харківщині, каже експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

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Періодичне потоплення російських кораблів у Чорному морі не має глобальних ознак того, що Україна збирається найближчим часом деокупувати Крим. Знищення останнього в Чорному морі ракетоносія окупантів викликано нагальною потребою зменшити кількість ракетних ударів по українських містах. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

За його словами, головним напрямком діяльності ЗСУ зараз є стабілізація ситуації на фронті, особливо це стосується Харківщини. Щодо Криму, то там відбувається планомірна робота зі знекровлення самого ЧФ окупантів та систем ППО в самому Криму.

"Всім зрозуміло, що просто так десь взяти та передислокувати системи ППО швидко та безпроблемно у росіян не вийде, — каже Ягун. — Позичити у когось окупанти їх теж не можуть, на відміну від України. Тому росіяни змушені перекидати системи ППО з місця на місце, а це кропітка та не швидка задача".

Експерт наголошує, що на цьому етапі в Криму, за інформацією українських військових моряків, фактично не залишилося носіїв "Калібрів", окрім підводних човнів. Агресору доводиться ховати кораблі подалі від радіуса дії українських ракет.

"Наприклад, ховають судна в Сочі, але там порти не пристосовані для військових кораблів і там немає можливості завантажувати ракети, бо відсутня відповідна інфраструктура, — зазначає експерт. — Окупанти тепер змушені час від часу підходити в Керч, щоб обслуговувати судна, а це небезпечно та затратно. Тому ЧФ Росії хоч і вважається досі потужним, але повноцінно показати себе не може".

Щодо ситуації на сході України, то на думку генерал-майора запасу, окупанти спробують розтягнути українські сили на Сумському напрямку, але наскільки швидко та вдало це можна їм зробити — велике питання. Прикордонні села повністю чи частково виселені, а мінування там було набагато інтенсивнішим, ніж на Харківщині. Там це не вдалось зробити через відмову багатьох місцевих евакуюватись, а мінувати село чи території, враховуючи наявність цивільних, неможливо.

На думку фахівця, глобальних проривів на Харківщині не буде, адже окупанти не попруть на другу та третю лінію оборони. До того ж відразу після їхнього наступу з 10 травня на сході активізувались роботи з мінування територій.

Фокус раніше писав про колосальний збиток для Чорноморського флоту РФ від морських дронів Magura V5. Унікальні технології дають змогу знищити озброєння і особовий склад на борту ворожих кораблів.