Запад панически боится ударов ВСУ по РФ, а Украине нужна альтерантива НАТО, — аналитик (видео)

Запад не хочет рисков для себя, ведь подобные удары могут спровоцировать РФ на тотальную мобилизацию. Возможно Блинкену удастся дожать Байдена и Шольца относительно членства Украины в НАТО, но есть вариант создать альтернативный союз с соседями, отмечает аналитик Валерий Клочок.

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На сегодня Запад панически боится расширения театра событий на территории России. К этому не готовы даже британцы, которые якобы разрешили бить своим оружием по территории РФ. Украине нужен новый военный союз по типу балто-черноморского, чтобы у Кремля не было аргументов относительно "войны с НАТО". Об этом в интервью Фокусу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его мнению, Запад не хочет рисков для себя, ведь подобные удары могут спровоцировать РФ на тотальную мобилизацию, что приведет к активизации полномасштабной войны уже на территории ЕС, например в странах Балтии, на которые может напасть Путин. Эксперт отмечает, что несмотря на большой мобилизационный ресурс в РФ далеко не факт, что есть возможность всех мобилизовать, ведь попросту упадет и так шаткая экономика России, которая испытывает санкции, потому что для обслуживания экономики нужны руки.

"Даже зная такие нюансы с экономикой все равно Запад не хочет рисковать, — говорит Клочок, — И хотя РФ не сможет активизировать "сценарий Великой Отечественной" с лозунгом "все для фронта и победы" с переносом заводов за Урал, потому что времена уже другие и социум другой, однако западные партнеры все еще колеблются".

Тем не менее, по словам Клочко, подобные дискуссии и продвижение ударов по военным объектам на территории РФ все равно продвигаются. Например, таким ястребом, как госсекретарь Энтони Блинкен. Хотя его пытается сдерживать советник по нацбезопасности Салливан.

Аналитик отмечает, что очередной саммит НАТО вряд ли принесет какую-то конкретику относительно членства Украины. В прошлом году разговоров на эту тему было значительно больше, но Байден и Германия действуют очень не решительно в этом аспекте.

"Особенно это касается Байдена, который очень нерешителен в отношении внешней политики, — отмечает Клочок, — Но, возможно, Блинкену удастся его дожать, а затем и канцлера Германии".

Однако для Украины сегодня будет лучше войти в какой-то новый оборонный союз из соседних стран, который бы был бы интегрирован в структуру НАТО, но одновременно и независимым от Альянса. В такой союз могли бы войти не только Польша и страны Балтии, но и Молдова и даже Грузия, если захочет. "

"Если будет создан другой военный союз по примеру балто-черноморского, то это будет только на руку Украине и ее соседям, — отмечает Клочок, — Мы сможем реально выбивать врага везде вместе с нашими союзниками и ни один Кремль не закинет нам то, что здесь воюет НАТО".

Напомним, что 22 мая главком армии Швеции заявил, что в РФ рассматривают возможность захвата стратегического острова Готланд в Балтийском море.

Также сообщалось, что 21 мая Владимир Зеленский заявил, что от Франции не было пока что реальных предложений по дислокации войск НАТО в Украине.