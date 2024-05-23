Захід панічно боїться ударів ЗСУ по РФ, а Україні потрібна альтерантива НАТО, — аналітик (відео)

Захід не хоче ризиків для себе, адже подібні удари можуть спровокувати РФ на тотальну мобілізацію. Можливо Блінкену вдасться дотиснути Байдена та Шольца щодо членства України в НАТО, але є варіант створити альтернативний союз з сусідами, зазначає аналітик Валерій Клочок.

Related video

На сьогодні Захід панічно боїться розширення театру подій на території Росії. До цього не готові навіть британці, які нібито дозволили бити своєю зброєю по території РФ. Україні потрібен новий військовий союз по типу балто-чорноморського, щоб у Кремля не було аргументів щодо "війни з НАТО". Про це в інтерв'ю Фокусу зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

На його думку, Захід не хоче ризиків для себе, адже подібні удари можуть спровокувати РФ на тотальну мобілізацію, що призведе до активізації повномасштабної війни вже на території ЄС, наприклад у країнах Балтії, на які може напасти Путін. Експерт зауважує, що попри великий мобілізаційний ресурс у РФ далеко не факт, що є можливість всіх мобілізувати, адже попросту впаде і так хитлива економіка Росії, яка відчуває санкції, тому що для обслуговування економіки потрібні руки.

"Навіть знаючи такі нюанси з економікою все одно Захід не хочу ризикувати, — каже Клочок. — І хоча РФ не зможе активізувати "сценарій Великої Вітчизняної" з гаслом "все для фронту та перемоги" із перенесенням заводів за Урал, бо часи вже інші й соціум інший, проте західні партнери все ще вагаються".

Проте, за словами Клочка, подібні дискусії та просування ударів по військових об'єктах на території РФ все одно просуваються. Наприклад, таким яструбом, як держсекретар Ентоні Блінкен. Хоча його намагається стримувати радник з нацбезпеки Салліван.

Аналітик зазначає, що черговий саміт НАТО навряд чи принесе якусь конкретику щодо членства України. Минулого року розмов на цю тему було значно більше, але Байден та Німеччина діють дуже не рішуча в цьому аспекті.

"Особливо це стосується Байдена, який дуже нерішучій щодо зовнішньої політики, — зазначає Клочок. — Але, можливо, Блінкену вдасться його дотиснути, а потім і канцлера Німеччини".

Проте для України сьогодні буде кращим увійти в якийсь новий оборонний союз з сусідніх країн, який би був би інтегрований в структуру НАТО, але й одночасно і незалежним від Альянсу. До такого союзу могли б увійти не тільки Польща та країни Балтії, але й Молдова та навіть Грузія, якщо захоче. "

"Якщо буде створений інший військовий союз по прикладу балто-чорноморського, то це буде тільки на руку Україні та її сусідам, — зазначає Клочок. — Ми зможемо реально вибивати ворога всюди разом із нашими союзниками й жоден Кремль не закине нам те, що тут воює НАТО".

Нагадаємо, що 22 травня головком армії Швеції заявив, що у РФ розглядають можливість захоплення стратегічного острова Готланд у Балтійському морі.

Також повідомлялося, що 21 травня Володимир Зеленський заявив, що від Франції не було поки що реальних пропозицій щодо дислокації військ НАТО в Україні.