Татарстан под ударами БПЛА: дроны атаковали важные объекты ВПК в России, – источники Фокуса (фото, видео)

Ударные беспилотники разрушили ряд стратегических предприятий, работающих на военную машину РФ. Удачная атака остановила работу аэропортов в Казани и Нижнекамске, сообщили источники Фокуса в спецслужбах.

Related video

Ударные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) в российской Республике Татарстан. Об этом рассказали источники Фокуса в спецслужбах.

Дроны-камикадзе уже достигли Казани и Нижнекамска. В указанных городах разрушен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

Взрывы раздавались в Нижнекамске, эвакуируют сотрудников следующих предприятий:

Нижнекамской ТЭЦ,

"Нижнекамскуглерода",

"Оргсинтеза",

"Танеко",

"Таиф-НК",

"Нижнекамскнефтехим"

"Нижнекамскшины".

В регионе прекратили работу оба аэропорта в Казани и Нижнекамске. Информация о результатах поражения объектов уточняется.

Российские чиновники заявляют, что в Татарстане неподалеку от города Елабуга сбили беспилотник. Разрушений на земле нет, сообщил мэр города Рустем Нуриев.

Фокус ранее писал про удачный прилет беспилотника по заводу в Елабуге, который производит дроны Shahed. В аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска вводили план "Ковер" из-за угроз.

Напомним, в начале мая 2024 года специалисты ГУР устроили кибератаку на компании, предоставляющие услуги интернета и мобильной связи в Татарстане. Атака затронула сети связи в Алабуге, особой экономической зоне в Елабужском районе.