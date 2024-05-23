Татарстан під ударами БПЛА: дрони атакували важливі об'єкти ВПК в Росії, — джерела Фокусу (фото, відео)
Ударні безпілотники зруйнували низку стратегічних підприємств, що працюють на військову машину РФ. Вдала атака зупинила роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську, повідомили джерела Фокусу в спецслужбах.
Ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували об'єкти військово-промислового комплексу (ВПК) в російській Республіці Татарстан. Про це розповіли джерела Фокусу в спецслужбах.
Дрони-камікадзе вже досягли Казані та Нижньокамська. У зазначених містах зруйновано низку стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у військовій галузі.
Вибухи лунали в Нижньокамську, евакуюють співробітників таких підприємств:
- Нижньокамської ТЕЦ,
- "Нижньокамськвуглецю",
- "Оргсинтезу",
- "Танеко",
- "Таїф-НК",
- "Нижньокамськнафтохіму";
- "Нижньокамськшини".
У регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані та Нижньокамську. Інформація про результати ураження об'єктів уточнюється.
Російські чиновники заявляють, що в Татарстані неподалік від міста Єлабуга збили безпілотник. Руйнувань на землі немає, повідомив мер міста Рустем Нурієв.
Фокус раніше писав про вдалий приліт безпілотника по заводу в Єлабузі, який виробляє дрони Shahed. В аеропортах Казані, Нижнього Новгорода й Нижньокамська запроваджували план "Килим" через загрози.
Нагадаємо, на початку травня 2024 року фахівці ГУР влаштували кібератаку на компанії, що надають послуги інтернету й мобільного зв'язку в Татарстані. Атака зачепила мережі зв'язку в Алабузі, особливій економічній зоні в Єлабузькому районі.