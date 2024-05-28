Провалили наступление и мстят: военный о причинах ударов РФ по Харьковщине (видео)

Из-за своих неудач враг проводит тактику выжженной земли и будет пытаться давить на ресурсы ВСУ. Так называемая наступательная операция российских войск на Харьковском направлении захлебнулась, говорит Сергей Братчук.

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Нанося удары ФАБами по мирным объектам Харьковщины российские оккупанты ни чем не отличаются от обычных террористов. Их цель — запугать население мегаполиса и отомстить за остановленное ВСУ наступление на востоке Украины. Об этом в интервью Фокусу рассказал представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отметил, что украинскому обществу сейчас очень нужно не срывать те мобилизационные мероприятия, которые проводятся в Украине, ведь важно подтянуть обновленный личный состав для того, чтобы Силы обороны могли продвигаться дальше и останавливали оккупантов. И уже есть мощный результат — так называемая наступательная операция российских войск на Харьковском направлении захлебнулась.

"Это очевидно, потому что россияне ставили перед собой план захватить купянское направление, зайти к нашим подразделениям, овладеть Волчанском и выйти на соответствующие рубежи, чтобы давить на Харьков, — говорит Братчук, — но благодаря победе украинских героев этот план забуксовал. особенно это касается Липцов".

Именно из-за своих неудач враг проводит тактику выжженной земли и будет пытаться давить на ресурсы ВСУ, на позиции на линии боевого соприкосновения, чтобы уничтожить то, что армия Украины может накопить и применить в скором времени, акцентирует военный.

Что касается новоназначенного министра обороны РФ Белоусова, то по мнению Братчука, это техническое назначение для внутренней российской и внешней западной аудитории Путин своему населению хочет показать, что борется с военными коррупционерами, а Западу просигнализировать, что готов воевать долго, ведь Белоусов разбирается в экономике.

Напомним, 27 мая в пресс-службе ССО сообщили о налете на российских военных в Харьковской области. Во время боя было ликвидировано 11 российских оккупантов, еще троих — взяли в плен.

В тот же день заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал, что на Харьковщине ситуация стабилизировалась, однако противник не отказался от своих планов. По его словам, предыдущие российские шаги были прощупыванием украинской обороны.