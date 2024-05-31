Кроме "красных линий", у РФ ничего нет, а на Саммите мира рассмотрят безопасность ЗАЭС, — эксперт (видео)

Если в небо поднимутся ядерные ракеты, то ни одна ядерная страна не будет разбираться и ждать, куда они долетят. В этом случае последствия для РФ будут сокрушительными, говорит эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

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Россия не будет пересматривать свою доктрину применения ядерных сил против НАТО или стран, которые предоставили разрешение Украине использовать свое дальнобойное оружие против РФ. У Кремля просто уже не осталось других угроз, а ядерное оружие применять они не будут, потому что понимают все последствия для себя. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

По его словам, ситуация очень простая — Украина будет бить по всем военным объектам врага на его территории, куда сможет дотянуться. Запускать в ответ даже тактическое ядерное оружие Кремль не решится.

"Если в небо поднимутся ядерные ракеты, то ни одна ядерная страна не будет разбираться и ждать, куда они долетят, — акцентирует Ягун, — У всех есть системы мониторинга и в случае запуска ракет последствия для РФ будут сокрушительными. Поэтому, кроме "красных линий", у России больше нечем угрожать".

Что касается будущего Саммита мира в Швейцарии, то, по мнению генерал-майора запаса, не следует ожидать, что на нем будет рассмотрена вся Формула мира Зеленского. Из десяти пунктов рассмотрят только несколько, среди которых будет вопрос радиационной безопасности на Запорожской АЭС и взятие ее под международный контроль.

"Россияне не могут ее полноценно обслуживать, потому что не получили соответствующей международной лицензии, — отмечает Ягун, — Все российские инженеры, которые захотят там работать, уже не смогут в будущем работать за пределами РФ на других объектах, которые обслуживает страна-агрессор, потому что нарушат правила".

По словам Ягуна, Россия не готова пока идти на конфронтацию с МАГАТЭ, поэтому ЗАЭС будет просто приходить в упадок. Тем более сохраняется опасность ее разрушения от боевых действий, ведь РФ использует ее для прикрытия обстрелов своей артиллерией, а ВСУ не могут бить в ответ.

"Это будет первый форум мира по Украине и ожидать сразу прорывных решений не стоит, — говорит эксперт, — Нам главное запустить этот процесс и показать количество стран, которые готовы стоять если не на всех, то по крайней мере на более базовых позициях Украины".

Напомним, 16 апреля сообщалось, что в МАГАТЭ выразили опасения относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции. По словам гендиректора Рафаэля Гросси, все усилия должны быть направлены на то, чтобы снизить риск инцидентов.