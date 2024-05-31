Окрім "червоних ліній", у РФ нічого немає, а на Саміті миру розглянуть безпеку ЗАЕС, — експерт (відео)

Якщо у небо піднімуться ядерні ракети, то жодна ядерна країна не буде розбиратись та чекати, куди вони долетять. В цьому разі наслідки для РФ будуть нищівними, каже експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

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Росія не буде переглядати свою доктрину застосування ядерних сил проти НАТО чи країн, які надали дозвіл Україні використовувати свою далекобійну зброю проти РФ. У Кремля просто вже не залишилось інших погроз, а ядерну зброю застосовувати вони не будуть, бо розуміють всі наслідки для себе. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

За його словами, ситуація дуже проста — Україна буде бити по всіх військових об'єктах ворога на його території, куди зможе дотягнутись. Запускати у відповідь навіть тактичну ядерну зброю Кремль не наважиться.

"Якщо у небо піднімуться ядерні ракети, то жодна ядерна країна не буде розбиратись та чекати, куди вони долетять, — акцентує Ягун. — У всіх є системи моніторингу і в разі запуску ракет наслідки для РФ будуть нищівними. Тому, окрім "червоних ліній", у Росії більше нічим погрожувати".

Щодо майбутнього Саміту миру у Швейцарії, то, на думку генерал-майора запасу, не слід очікувати, що на ньому буде розглянута вся Формула миру Зеленського. З десяти пунктів розглянуть тільки декілька, серед яких буде питання радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС та взяття її під міжнародний контроль.

"Росіяни не можуть її повноцінно обслуговувати, бо не отримали відповідної міжнародної ліцензії, — зазначає Ягун. — Всі російські інженери, які захочуть там працювати, вже не зможуть у майбутньому працювати за межами РФ на інших об'єктах, які обслуговує країна-агресор, тому що порушать правила".

За словами Ягуна, Росія не готова поки що йти на конфронтацію з МАГАТЕ, тому ЗАЕС буде просто занепадати. Тим більше зберігається небезпека її руйнування від бойових дій, адже РФ використовує її для прикриття обстрілу своєю артилерією, а ЗСУ не можуть бити у відповідь.

"Це буде перший форум миру щодо України й очікувати відразу проривних рішень не варто, — каже експерт. — Нам головне запустити цей процес і показати кількість країн, яка готові стояти якщо не на всіх, то принаймні на більш базових позиціях України".

Нагадаємо, 16 квітня повідомлялося, що в МАГАТЕ висловили побоювання щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції. За словами гендиректора Рафаеля Гроссі, усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб знизити ризик інцидентів.