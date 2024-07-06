Волчанск освободят осенью? Когда армия России покинет Харьковкую область: прогнозы

Остановка российских войск под Липцами и в Волчанске может говорить о переломе боевой ситуации в пользу украинской армии. Если к осени ВСУ вытеснят врага, нужно планировать создание демилитаризованной зоны в Белгородской области, говорят Фокусу военные эксперты.

Related video

Вооруженные силы России "пробивают" обстановку в новых районах на севере Харьковской области. Диверсанты вошли 4 июля в приграничный населенный пункт Сотницкий Казачок, российская пропаганда подала событие как полную оккупацию поселка.

Украинские военные отражали усиленную механизированную атаку ВС РФ. В зоне ответственности ОТГ "Харьков" российские оккупанты бросают основные силы на Волчанск и Липцы, говорил спикер ОТГ "Харьков" Юрий Повх. Удалось ли зачистить Сотницкий Казачок, военный прямо не ответил.

"Мы не комментируем тактические действия наших войск в режиме реального времени. Когда произойдет завершение действия, мы обязательно сообщим об этом", — добавил он.

В поселке Сотницкий Казачок идут активные боевые действия

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Сотницком Козачке идут активные бои. Удалось вывезти 30 гражданских, в населенном пункте осталось два человека, их также хотят забрать.

Осень — время перемен

Ряд украинских военных аналитиков не считают реальным успехом частые заходы российских ДРГ в приграничные села. Группировка войск "Север" в целом допустила серьезные провалы в Харьковской области, отмечает координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Историю с Сотницким Козачком он сравнил с "победами" чеченских боевиков в Рыжевке Сумской области. Тогда "кадыровские" ДРГ стремились повесить в селе российский флаг и сделать видеокадры ради создания панических настроений у местных жителей.

"Кадыровцы" хотели повесить в Рыжевке флаг России Фото: Facebook ГУР

Наступление на Липцы не дает ожидаемый результат, хотя село бомбят каждый день. Второй месяц войска РФ перемалываются в районе Глубокого, без перспективы прорыва к Липцам. В Волчанске также ситуация плачевная, но до конца лета Силы обороны Украины могут вытеснить оккупантов из города, если группировку "Север" не усилят несколькими мотострелковыми бригадами.

В случае усиления оккупационной группировки, россияне смогут удерживать север Волчанска как минимум до середины осени, делает он прогнозы.

Зачем создавать демилитаризованную зону в Белгородской области?

Тенденции к улучшению ситуации в пользу ВСУ в районе Волчанска и Липцев видит и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Возле поселка Тихое к востоку от Волчанска попытки наступления врага не увенчались успехом. Многое зависит от обеспечения вооружением Сил обороны Украины, говорит аналитик Фокусу.

Наиболее важной остается проблема эффективного удержания вражеских сил и лишение их наступательного потенциала. Здесь, по словам Мусиенко, стоит говорить о создании демилитаризованной зоны в Белгородской области. Эксперт надеется на создание блуждающих систем ПВО — так можно очистить регион от налетов вражеской авиации.

"Нужно лишить российские войска возможности складировать оружие и технику, а также сил для подготовки к возобновлению атак", — полагает специалист.

При наличии явных проблем у российской армии с личным составом и техникой, сразу придется отводить силы из Харьковского направления. Нужно держать основной фронт в Донецкой и Луганской областях, считает военный эксперт Олег Жданов.

"В РФ нет свободных резервов живой силы и бронетехники. Чтобы сохранять наступательный темп на позиции ВСУ, нужно снимать войска. Известно, что полк сняли с Лиманского и Купянского направлений, полноценных дивизий там не осталось", — замечает эксперт в беседе с Фокусом.

Что касается открытия нового направления в Сотницком Казачке, ВС РФ пытаются закрепиться и заставить ВСУ перекинуть туда части для удержания плацдарма, подытожил он.

Напомним, 3-я штурмовая бригада ВСУ недавно показала видео штурма окопов армии России на границе Харьковской и Луганской областей. По предварительным данным, россиян могли отбросить на 2 километра.

Известно, что ВС РФ начали массово применять мощные бомбы ФАБ-500, которые запускают с расстояния в 80 километров от Харькова. Воздушные тревоги в областном центре звучат до 16 часов.