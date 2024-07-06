Вовчанськ звільнять восени? Коли армія Росії покине Харківську область: прогнози

Зупинка російських військ під Липцями та у Вовчанську може свідчити про перелом бойової ситуації на користь української армії. Якщо до осені ЗСУ витіснять ворога, потрібно планувати створення демілітаризованої зони в Білгородській області, кажуть Фокусу військові експерти.

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Збройні сили Росії "пробивають" обстановку в нових районах на півночі Харківської області. Диверсанти увійшли 4 липня в прикордонний населений пункт Сотницький Козачок, російська пропаганда подала подію як повну окупацію селища.

Українські військові відбивали посилену механізовану атаку ЗС РФ. У зоні відповідальності ОТУ "Харків" російські окупанти кидають основні сили на Вовчанськ і Липці, говорив речник ОТУ "Харків" Юрій Повх. Чи вдалося зачистити Сотницький Козачок, військовий прямо не відповів.

"Ми не коментуємо тактичні дії наших військ у режимі реального часу. Коли відбудеться завершення дії, ми обов'язково повідомимо про це", — додав він.

У селищі Сотницький Козачок тривають активні бойові дії

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що в Сотницькому Козачку тривають активні бої. Вдалося вивезти 30 цивільних, у населеному пункті залишилося двоє людей, їх також хочуть забрати.

Осінь — час змін

Низка українських військових аналітиків не вважають реальним успіхом часті заходи російських ДРГ у прикордонні села. Угруповання військ "Север" загалом допустило серйозні провали в Харківській області, зазначає координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Історію із Сотницьким Козачком він порівняв із "перемогами" чеченських бойовиків у Рижівці Сумської області. Тоді "кадирівські" ДРГ прагнули повісити в селі російський прапор і зробити відеокадри заради створення панічних настроїв у місцевих жителів.

"Кадирівці" хотіли повісити в Рижівці прапор Росії Фото: Facebook ГУР

Наступ на Липці не дає очікуваного результату, хоча село бомблять щодня. Другий місяць війська РФ перемелюють у районі Глибокого, без перспективи прориву до Липців. У Вовчанську також ситуація плачевна, але до кінця літа Сили оборони України можуть витіснити окупантів із міста, якщо угруповання "Север" не посилять кількома мотострілецькими бригадами.

У разі посилення окупаційного угруповання, росіяни зможуть утримувати північ Вовчанська щонайменше до середини осені, робить він прогнози.

Навіщо створювати демілітаризовану зону в Бєлгородській області?

Тенденції до поліпшення ситуації на користь ЗСУ в районі Вовчанська і Липців бачить і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Біля селища Тихе на схід від Вовчанська спроби наступу ворога не увінчалися успіхом. Багато що залежить від забезпечення озброєнням Сил оборони України, каже аналітик Фокусу.

Найважливішою залишається проблема ефективного утримання ворожих сил і позбавлення їх наступального потенціалу. Тут, за словами Мусієнка, варто говорити про створення демілітаризованої зони в Білгородській області. Експерт сподівається на створення блукаючих систем ППО — так можна очистити регіон від нальотів ворожої авіації.

"Потрібно позбавити російські війська можливості складувати зброю і техніку, а також сил для підготовки до відновлення атак", — вважає фахівець.

За наявності явних проблем у російської армії з особовим складом і технікою, відразу доведеться відводити сили з Харківського напрямку. Потрібно тримати основний фронт у Донецькій і Луганській областях, вважає військовий експерт Олег Жданов.

"У РФ немає вільних резервів живої сили і бронетехніки. Щоб зберігати наступальний темп на позиції ЗСУ, потрібно знімати війська. Відомо, що полк зняли з Лиманського і Куп'янського напрямків, повноцінних дивізій там не залишилося", — зауважує експерт у бесіді з Фокусом.

Що стосується відкриття нового напрямку в Сотницькому Козачку, ЗС РФ намагаються закріпитися і змусити ЗСУ перекинути туди частини для утримання плацдарму, підсумував він.

Нагадаємо, 3-тя штурмова бригада ЗСУ нещодавно показала відео штурму окопів армії Росії на кордоні Харківської та Луганської областей. За попередніми даними, росіян могли відкинути на 2 кілометри.

Відомо, що ЗС РФ почали масово застосовувати потужні бомби ФАБ-500, які запускають з відстані у 80 кілометрів від Харкова. Повітряні тривоги в обласному центрі лунають до 16-ї години.