Самая крупная в истории атака: ГУР завершило киберудар по ресурсам РФ, — источники Фокуса

По информации от инсайдеров, целую неделю онлайн-сервисы проводных вражеских банков и государственных ведомств подвергались атакам. Речь идет про те структуры, которые помогают Кремлю в боевых действиях против Украины.

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Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) завершило масштабную кибератаку на финансовый секторы и правительственные ресурсы России. Об этом Фокусу сообщили источники в спецслужбах.

По данным инсайдеров, вечером 30 июля киберспециалисты украинской разведки смогли провести и завершить одну из самых крупных в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру россиян. Им поразили критически важные ресурсы и получили доступ к большому количеству конфиденциальных данных.

"Атака продолжалась непрерывно в течение недели и поразила онлайн-сервисы всех главных российских банков включая Центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов", — заявили источники в украинской разведке.

Известно, что все атакованные ресурсы в тот или иной способ участвовали в войне против Украины и помогали агрессору финансировать вооруженную агрессию. Под удар попали следующие структуры: ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанк, банк "Дом.РФ". В последний день атаки также удалось поразить ресурсы Минобороны РФ, МВД и ФНС.

Хакеры ГУР завершили самую крупную в истории кибератаку на ресурсы россиян Фото: Источники Фокуса Хакеры ГУР завершили самую крупную в истории кибератаку на ресурсы россиян Фото: Источники Фокуса Хакеры ГУР завершили самую крупную в истории кибератаку на ресурсы россиян Фото: Источники Фокуса

Источники Фокуса добавили, что по состоянию на 19:00 вчерашнего дня противник так и не смог возобновить надлежащее функционирование ведущих банковских и платежных систем, работу мобильных операторов, социальных сетей и интернет-провайдеров. В работе веб-ресурсов государственных ведомств по-прежнему наблюдаются проблемы.

Хакеры ГУР завершили самую крупную в истории кибератаку на ресурсы россиян Фото: Источники Фокуса

Российские СМИ охарактеризовали такой киберудар, как "вероятно самый мощный в истории", "ковровой хакерской атакой" и "большое наступление кибервойск". Миллионы россиян по всей стране ощутили результаты операции ГУР МОУ, ведь не смогли воспользоваться различными интернет-услугами. Прогнозы относительно следующих атак также "неутешительные".

"Сейчас можем выдохнуть и констатировать завершение операции. Спасибо всем, кто принимал участие, помогал и болел. Конечно, это лишь прелюдия к еще более интересным событиям. Россиянам советуем начинать копать для своей цифровой инфраструктуры погребальную яму. Наступает подходящее время для врага вспомнить об идее изолированного, исконно-русского "Чебурнета" со рвами, диджитал-вертухаями и фаерволами по периметру. До встречи в следующем акте этой увлекательной истории", — заявили источник Фокуса в спецслужбах.

Хакеры ГУР завершили самую крупную в истории кибератаку на ресурсы россиян Фото: Источники Фокуса Хакеры ГУР завершили самую крупную в истории кибератаку на ресурсы россиян Фото: Источники Фокуса Хакеры ГУР завершили самую крупную в истории кибератаку на ресурсы россиян Фото: Источники Фокуса Хакеры ГУР завершили самую крупную в истории кибератаку на ресурсы россиян Фото: Источники Фокуса Хакеры ГУР завершили самую крупную в истории кибератаку на ресурсы россиян Фото: Источники Фокуса

Напомним, 27 июня источник Фокуса в спецслужбах сообщал, что во временно оккупированном Крыму несколько суток подряд продолжались масштабные кибератаки, направленные на коммуникационную инфраструктуру россиян