Найбільша в історії атака: ГУР завершило кіберудар по ресурсах РФ, — джерела Фокусу

За інформацією від інсайдерів, цілий тиждень онлайн-сервіси провідних ворожих банків і державних відомств зазнавали атак. Йдеться про ті структури, які допомагають Кремлю в бойових діях проти України.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) завершило масштабну кібератаку на фінансовий сектори та урядові ресурси Росії. Про це Фокусу повідомили джерела у спецслужбах.

За даними інсайдерів, увечері 30 липня кіберфахівці української розвідки змогли провести і завершити одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру росіян. Ними уразили критично важливі ресурси та отримали доступ до великої кількості конфіденційних даних.

"Атака тривала безперервно протягом тижня і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків, включно з Центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси і десятки інших сервісів", — заявили джерела в українській розвідці.

Відомо, що всі атаковані ресурси в той чи інший спосіб брали участь у війні проти України і допомагали агресору фінансувати збройну агресію. Під удар потрапили такі структури: ВТБ-Банк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанк, банк "Дом.РФ". В останній день атаки також вдалося уразити ресурси Міноборони РФ, МВС і ФНС.

Хакери ГУР завершили найбільшу в історії кібератаку на ресурси росіян Фото: Джерела Фокусу Хакери ГУР завершили найбільшу в історії кібератаку на ресурси росіян Фото: Джерела Фокусу Хакери ГУР завершили найбільшу в історії кібератаку на ресурси росіян Фото: Джерела Фокусу

Джерела Фокусу додали, що станом на 19:00 вчорашнього дня противник так і не зміг відновити належне функціонування провідних банківських і платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. У роботі веб-ресурсів державних відомств, як і раніше, спостерігаються проблеми.

Хакери ГУР завершили найбільшу в історії кібератаку на ресурси росіян Фото: Джерела Фокусу

Російські ЗМІ охарактеризували такий кіберудар, як "імовірно найпотужніший в історії", "килимовою хакерською атакою" та "великий наступ кібервійськ". Мільйони росіян по всій країні відчули результати операції ГУР МОУ, адже не змогли скористатися різними інтернет-послугами. Прогнози щодо наступних атак також "невтішні".

"Наразі можемо видихнути і констатувати завершення операції. Дякуємо всім, хто брав участь, допомагав та вболівав. Звісно, це лише прелюдія до ще більш цікавих подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму. Настає слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого, ісконно-руского "Чєбурнету" з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру. До зустрічі в наступному акті цієї захопливої історії", — заявило джерело Фокусу у спецслужбах.

Хакери ГУР завершили найбільшу в історії кібератаку на ресурси росіян Фото: Джерела Фокусу Хакери ГУР завершили найбільшу в історії кібератаку на ресурси росіян Фото: Джерела Фокусу Хакери ГУР завершили найбільшу в історії кібератаку на ресурси росіян Фото: Джерела Фокусу Хакери ГУР завершили найбільшу в історії кібератаку на ресурси росіян Фото: Джерела Фокусу Хакери ГУР завершили найбільшу в історії кібератаку на ресурси росіян Фото: Джерела Фокусу

Нагадаємо, 27 червня джерело Фокусу в спецслужбах повідомляло, що в тимчасово окупованому Криму кілька діб поспіль тривали масштабні кібератаки, спрямовані на комунікаційну інфраструктуру росіян.