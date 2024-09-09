Угрозы от потери Водяного: в DeepState рассказали Фокусу, что будет с Угледаром

После захвата Водяного войска РФ будут продвигаться к трассе на Богоявленку. Под Угледаром становится все горячее: россияне увеличивают зону поражения города ствольной артиллерией, рассказывает Фокусу соучредитель DeepStatе Роман Погорелый.

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Утром 9 сентября команда аналитиков DeepState подтвердила захват российской армией села Водяное Донецкой области. Также враг смог продвинуться в Гродовке Покровского района.

Соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый в беседе с Фокусом акцентирует внимание на опасности для Угледара после захвата Водяного. Если раньше город атаковали с юга из оккупированной Павловки и запада, то теперь у захватчиков появилась возможность наступать еще и с севера. Таким образом Угледар попадет под обстрелы с трех сторон.

"ВС РФ попытаются выйти на трассу "Угледар-Водяное-Константиновка", в этом районе идут постоянные бои. Получив контроль над дорогой, оккупанты займутся продвижением в тыл Сил обороны Украины", — рассказывает Погорелый.

Логичным выглядит после захвата Водяного и проход ВС РФ к Богоявленке. Южнее Водяного находятся важные стратегические высоты, за которые тоже предстоит борьба.

"Важно понимать, что кроме угрозы физического выхода на оперативный простор под Богоявленкой ВС РФ получат огневой контроль. Расширится зона поражения важной логистической артерии ствольной артиллерией", — замечает Погорелый.

Третий вариант заключается в усилении давления с Павловки. Постепенно под Угледаром будет еще горячее, считает соучредитель DeepStatе.

Детальнее о последствиях захвата Водяного и продвижении войск РФ под Угледаром читайте в материале Фокуса "Потеря Водяного: как ВСУ будут защищать Угледар, обстреливаемый с трех сторон".

Фокус уже писал о причинах временной остановки войск РФ на Покровском направлении. ВСУ стянули в этот район дополнительные войска и вооружение. В Киеве заверяют, что помогла и военная операция в Курской области, куда с линии фронта перекинули лучшие десантно-штурмовые подразделения.