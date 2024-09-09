Загрози від втрати Водяного: у DeepState розповіли Фокусу, що буде з Вугледаром

Після захоплення Водяного війська РФ просуватимуться до траси на Богоявленку. Під Вугледаром стає дедалі гарячіше: росіяни збільшують зону ураження міста ствольною артилерією, розповідає Фокусу співзасновник DeepStatе Роман Погорілий.

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Уранці 9 вересня команда аналітиків DeepState підтвердила захоплення російською армією села Водяне Донецької області. Також ворог зміг просунутися в Гродівці Покровського району.

Співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий у бесіді з Фокусом акцентує увагу на небезпеці для Вугледара після захоплення Водяного. Якщо раніше місто атакували з півдня з окупованої Павлівки і заходу, то тепер у загарбників з'явилася можливість наступати ще й з півночі. Таким чином Вугледар потрапить під обстріли з трьох сторін.

"ЗС РФ спробують вийти на трасу "Вугледар-Водяне-Костянтинівка", у цьому районі тривають постійні бої. Отримавши контроль над дорогою, окупанти займуться просуванням у тил Сил оборони України", — розповідає Погорілий.

Логічним виглядає після захоплення Водяного і прохід ЗС РФ до Богоявленки. На південь від Водяного розташовані важливі стратегічні висоти, за які теж доведеться боротися.

"Важливо розуміти, що крім загрози фізичного виходу на оперативний простір під Богоявленкою ЗС РФ отримають вогневий контроль. Розшириться зона ураження важливої логістичної артерії ствольною артилерією", — зауважує Погорілий.

Третій варіант полягає в посиленні тиску з Павлівки. Поступово під Вугледаром буде ще гарячіше, вважає співзасновник DeepStatе.

Детальніше про наслідки захоплення Водяного і просування військ РФ під Вугледаром читайте в матеріалі Фокуса "Втрата Водяного: як ЗСУ захищатимуть Вугледар, обстрілюваний із трьох боків".

Фокус уже писав про причини тимчасової зупинки військ РФ на Покровському напрямку. ЗСУ стягнули в цей район додаткові війська і озброєння. У Києві запевняють, що допомогла і військова операція в Курській області, куди з лінії фронту перекинули найкращі десантно-штурмові підрозділи.