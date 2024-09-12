Конец ультиматумов и наступления на Донбассе: Фесенко рассказал, когда надо вести переговоры с Россией

Переговоры с Россией на равных невозможны из-за оккупации ряда населенных пунктов на Донбассе. Дальнобойные ракеты от союзников помогут ВСУ лишить российскую армию наступательного потенциала и обеспечить паритет в диалоге о мире, рассказывает Фокусу политолог Владимир Фесенко.

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Высокопоставленные чиновники из Соединенных Штатов и Европы требуют от Киева представить "реальный план" военных достижений в 2025 году. Речь идет об установлении определенности в отношениях Киева и Вашингтона, говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко.

Украине важно понимать, надолго ли у западных партнеров хватит сил для военной поддержки. Другой важный момент заключается в обсуждении условий ведения переговоров с Россией. Данный пункт чрезвычайно важен для Запада.

Фесенко полагает, что чиновники администрации президента США Джо Байдена были недовольны неожиданным началом военной операции в Курской области и хотели сперва провести консультации для оценки рисков. Теперь Вашингтон стремится понять, чего ожидать от Киева, считает он.

Равные переговоры с агрессором сейчас невозможны, так как Россия наступает на Донбассе и параллельно ведет бои в Курской области. Москва будет вести диалог на своих условиях. Разрешение от США и Британии бить по российской территории ракетами ATACMS и Storm Shadow станет одним из элементов принуждения, подчеркивает аналитик.

"Начало операции в Курской области, как и разрешение на ракеты, являются инструментами влияния. Но, к сожалению, мы ничего не получаем от Запада в достаточном количестве. Известно, что у США ракеты в дефиците", — рассказывает он.

Разрешения на дальнобойные вооружения Киев получит поэтапно. Вероятно, первыми будут британские Storm Shadow, а после визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты во второй половине сентября можно рассчитывать и на ATACMS. Цена войны для РФ возрастет из-за нового вооружения, а ее наступательный потенциал на Донбассе снизится, уверен Фесенко.

"Тему переговоров Украины и России по существу поднимут лишь после президентских выборов в США и стабилизации военной ситуации в Украине. Пока у России будет преимущество в наступлении и ультиматумы — переговоры не начнут", — прогнозирует он.

Москва в сентябре несколько раз меняла позицию по мирному диалогу с Украиной. Сначала президент России Владимир Путин 5 сентября заявляет, что мир можно установить на основе стамбульских документов от 2022 года при посредничестве Китая, Индии и Бразилии.

По мнению политолога, Китай, Турция и Индия требуют от РФ завершить боевые действия в Украине. Накануне саммита БРИКС в октябре 2024 года Путин не может не учитывать позицию указанных стран.

Детальнее об условиях переговоров Украины и России читайте в материале Фокуса "Переговоры или эскалация. Запад требует от Украины "реальный план" войны на 2025 год, о чем речь".

Напомним секретарь Собеза России Сергей Шойгу 10 сентября исключил переговоры с Киевом до вытеснения ВСУ из Курской области. Путин считает по-другому и вспоминает стамбульские договоренности.