Кінець ультиматумів і наступу на Донбасі: Фесенко розповів, коли треба вести переговори з Росією

Переговори з Росією на рівних неможливі через окупацію низки населених пунктів на Донбасі. Далекобійні ракети від союзників допоможуть ЗСУ позбавити російську армію наступального потенціалу і забезпечити паритет у діалозі про мир, розповідає Фокусу політолог Володимир Фесенко.

Related video

Високопосадовці зі Сполучених Штатів і Європи вимагають від Києва представити "реальний план" військових досягнень у 2025 році. Йдеться про встановлення визначеності у відносинах Києва і Вашингтона, каже Фокусу політолог Володимир Фесенко.

Україні важливо розуміти, чи надовго у західних партнерів вистачить сил для військової підтримки. Інший важливий момент полягає в обговоренні умов ведення переговорів з Росією. Цей пункт надзвичайно важливий для Заходу.

Фесенко вважає, що чиновники адміністрації президента США Джо Байдена були незадоволені несподіваним початком військової операції в Курській області і хотіли спершу провести консультації для оцінки ризиків. Тепер Вашингтон прагне зрозуміти, чого очікувати від Києва, вважає він.

Рівні переговори з агресором зараз неможливі, оскільки Росія наступає на Донбасі і паралельно веде бої в Курській області. Москва вестиме діалог на своїх умовах. Дозвіл від США і Британії бити по російській території ракетами ATACMS і Storm Shadow стане одним з елементів примусу, підкреслює аналітик.

"Початок операції в Курській області, як і дозвіл на ракети, є інструментами впливу. Але, на жаль, ми нічого не отримуємо від Заходу в достатній кількості. Відомо, що у США ракети в дефіциті", — розповідає він.

Дозволи на далекобійні озброєння Київ отримає поетапно. Імовірно, першими будуть британські Storm Shadow, а після візиту президента України Володимира Зеленського до Штатів у другій половині вересня можна розраховувати і на ATACMS. Ціна війни для РФ зросте через нове озброєння, а її наступальний потенціал на Донбасі знизиться, упевнений Фесенко.

"Тему переговорів України і Росії по суті піднімуть лише після президентських виборів у США і стабілізації військової ситуації в Україні. Поки у Росії буде перевага в наступі та ультиматуми — переговори не почнуть", — прогнозує він.

Москва у вересні кілька разів змінювала позицію щодо мирного діалогу з Україною. Спочатку президент Росії Володимир Путін 5 вересня заявляє, що мир можна встановити на основі стамбульських документів від 2022 року за посередництва Китаю, Індії та Бразилії.

На думку політолога, Китай, Туреччина та Індія вимагають від РФ завершити бойові дії в Україні. Напередодні саміту БРІКС у жовтні 2024 року Путін не може не враховувати позицію зазначених країн.

Детальніше про умови переговорів України і Росії читайте в матеріалі Фокуса "Переговори або ескалація. Захід вимагає від України "реальний план" війни на 2025 рік, про що йдеться".

Нагадаємо, секретар Собеза Росії Сергій Шойгу 10 вересня виключив переговори з Києвом до витіснення ЗСУ з Курської області. Путін вважає по-іншому і згадує стамбульські домовленості.