Переговори чи ескалація. Захід вимагає від України "реальний план" війни на 2025 рік, про що йдеться

США та європейські країни хочуть побачити "реальний план досягнень" Києва у війні на 2025 рік. Дипломати говорять про повільне, але впевнене просування російської армії в Україні, тоді як підтримка Києва з боку Заходу виснажується. Фокус дізнався, що ховається за вимогами українських союзників.

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США і європейські країни підштовхують Київ до формулювання "надійного плану досягнень" у війні з Росією у 2025 році. Кілька європейських дипломатів розповіли газеті The Wall Street Journal (WSJ) про повільне, але впевнене просування російської армії в Україні, тоді як підтримка Києва з боку Заходу виснажується.

Союзники підтримують довгострокову мету президента України Володимира Зеленського щодо повернення контролю над усіма територіями, але окремі високопоставлені чиновники схиляють Київ до прагматичних військових цілей. Чіткість завдань України допоможе владі країн Заходу відстоювати необхідність подальших поставок озброєнь перед своїми виборцями.

Чиновники з Євросоюзу вважають, що повна перемога України коштує сотні мільярдів доларів підтримки. Настільки величезні суми не під силу витрачати ні США, ні ЄС, підкреслюють співрозмовники WSJ.

Ідею впровадження раціонального плану війни могли передати українській владі держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час візиту 11 вересня. Водночас представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поїздка дипломатів до Києва не мала на меті змусити Україну піти на переговори з РФ.

Зеленський зі свого боку міг просити чиновників дозволити бити по Росії американськими далекобійними ракетами ATACMS і британськими Storm Shadow. До зустрічі в Києві президент США Джо Байден говорив про наявність компромісу щодо далекобійних ракет, його адміністрація "над цим працює". Співрозмовники видання The Guardian у британському уряді підтвердили схвалення Великої Британії на обстріл крилатими ракетами Storm Shadow цілей у Росії.

За відомостями агентства Reuters, Зеленський у вересні поїде до Вашингтона, щоб показати Байдену і двом його потенційним наступникам (ідеться про Камаллу Гарріс і Дональда Трампа, — ред.) план, що наближає кінець війни.

Який вигляд має "реальний план" війни в Україні?

Київ і Вашингтон вимагають визначеності у відносинах один з одним. Україна хоче розуміти, як довго у партнерів вистачить сил її підтримувати у військовому плані. Інший важливий момент — на яких умовах вести з Москвою переговори, що також важливо для Заходу.

На думку українського політолога Володимира Фесенка, "реальний план" війни полягає в узгодженні спільних дій на наступний рік. У Байдена були незадоволені відсутністю попередніх відомостей і консультацій щодо початку Курської військової операції. Тепер Вашингтон прагне зрозуміти, чого очікувати від Києва, вважає він.

Наразі не вийде вийти на паритетні переговори з агресором: Москва вестиме діалог тільки на своїх умовах, і потрібно змусити її змінити точку зору. Один з елементів примусу стане дозвіл бити по російській території ракетами ATACMS і Storm Shadow, додав політолог.

"Тему переговорів України і Росії по суті піднімуть лише після президентських виборів у США і стабілізації військової ситуації в Україні. Поки у Росії буде перевага в наступі та ультиматуми — переговори не почнуть", — прогнозує Фесенко.

Варто розуміти, що останнім часом Росія кілька разів змінювала позицію щодо можливості мирного діалогу з Україною. Президент Росії Володимир Путін 5 вересня заявив, що діалог можливий на основі стамбульських документів від 2022 року, а не "якихось ефемерних вимог". Посередником у переговорах, за його словами, могли бути Китай, Індія і Бразилія.

Однак секретар Собеза РФ Сергій Шойгу 10 вересня виключив будь-які переговори з Києвом до витіснення ЗСУ з Курської області. Думка чиновника явно суперечить поглядам Путіна.

На думку політолога, завершення війни в Україні вимагають Китай, Туреччина та Індія, а перед самітом БРІКС у жовтні 2024 року РФ зобов'язана враховувати позицію цих країн.

Варто нагадати, що український лідер представив план перемоги на саміті "Кримської платформи" в Києві 11 вересня. Мета ініціативи — змусити Росію закінчити бойові дії дипломатичним шляхом. Ініціатива повинна мати психологічний, політичний, і різного характеру щодо озброєння вплив на РФ. Зеленський обіцяє обговорити цей план із Байденом, адже його реалізація залежить від Вашингтона.

Іран і Росія посилюють один одного

Відсутність у Росії бажання досягти миру доводиться військовою співпрацею з Іраном. Передача останнім балістичних ракет Fath-360 могла відбутися в обмін на ядерні технології для Тегерану, міркує в бесіді з Фокусом політичний експерт Петро Олещук.

У Пентагоні зазначали, що Росія могла передати лише розвіддані для ядерних програм, освоєння космосу та інші технологічні можливості.

"Не маючи можливості вдаватися до подробиць, ми бачимо, що вони діляться інформацією про ядерні програми, космос та інші технологічні можливості, потрібні Ірану", — сказав прессекретар відомства, генерал-майор Патрік Райдер.

Очевидно, Росія прискорює процес перетворення Ірану на ядерну державу. Беручи до уваги цей аспект, говорити про деескалацію і переговори не доводиться. Агресори посилюють військовий потенціал один одного, вважає Олещук.

"Заходу не залишають іншого шляху, крім постачання ЗСУ озброєнням. Змусити РФ закінчити війну в Україні — гарний намір, але для цього багатьом країнам доведеться вводити жорсткі обмеження на російські товари. Йдеться не тільки про нафту, але навіть наші західні партнери не готові від неї відмовитися, не кажучи про Китай, Індію та інших", — підсумував експерт.

Фокус раніше описував нові можливості для ЗСУ після скасування заборони ЗСУ застосовувати ракети Storm Shadow і ATACMS по території РФ. Україна зможе збільшити область ураження військових об'єктів армії Росії.

Девід Леммі під час візиту до Києва підтвердив виділення Україні пакета допомоги на 780 млн доларів. Також в Україну вже доставили ракети для комплексів ППО, обладнання для винищувачів F-16, гармати AS90 та інше озброєння.