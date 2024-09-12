Переговоры или эскалация. Запад требует от Украины "реальный план" войны на 2025 год, о чем речь

США и европейские страны хотят увидеть "реальный план достижений" Киева в войне на 2025 год. Дипломаты говорят о медленном, но уверенном продвижении российской армии в Украине, в то время как поддержка Киева со стороны Запада истощается. Фокус узнал, что скрывается за требованиями украинских союзников.

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США и европейские страны подталкивают Киев к формулировке "надежного плана достижений" в войне с Россией в 2025 году. Несколько европейских дипломатов рассказали газете The Wall Street Journal (WSJ) о медленном, но уверенном продвижении российской армии в Украине, в то время как поддержка Киева со стороны Запада истощается.

Союзники поддерживают долгосрочную цель президента Украины Владимира Зеленского по возврату контроля над всеми территориями, но отдельные высокопоставленные чиновники склоняют Киев к прагматичным военным целям. Четкость задач Украины поможет властям cтран Запада отстаивать необходимость дальнейших поставок вооружений перед своими избирателями.

Чиновники из Евросоюза полагают, что полная победа Украины стоит сотни миллиардов долларов поддержки. Столь огромные суммы не под силу тратить ни США, ни ЕС, подчеркивают собеседники WSJ.

Идею внедрения рационального плана войны могли передать украинским властям госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время визита 11 сентября. При этом представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка дипломатов в Киев не имела цели заставить Украину пойти на переговоры с РФ.

Зеленский со своей стороны мог просить чиновников разрешить бить по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. До встречи в Киеве президент США Джо Байден говорил о наличии компромисса по дальнобойным ракетам, его администрация "над этим работает". Собеседники издания The Guardian в британском правительстве подтвердили одобрение Великобритании на обстрелы крылатыми ракетами Storm Shadow целей в России.

По сведениям агентства Reuters, Зеленский в сентябре поедет в Вашингтон, чтобы показать Байдену и двум его потенциальным преемникам (речь идет о Камалле Харрис и Дональде Трампе, — ред.) план, приближающий конец войны.

Как выглядит "реальный план" войны в Украине?

Киев и Вашингтон требуют определенности в отношениях друг с другом. Украина хочет понимать, как долго у партнеров хватит сил ее поддерживать в военном плане. Другой важный момент — на каких условиях вести с Москвой переговоры, что также важно для Запада.

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, "реальный план" войны заключается в согласовании общих действий на следующий год. У Байдена были недовольны отсутствием предварительных сведений и консультаций по началу Курской военной операции. Теперь Вашингтон стремится понять, чего ожидать от Киева, считает он.

В настоящее время не получится выйти на паритетные переговоры с агрессором: Москва будет вести диалог только на своих условиях и нужно заставить ее изменить точку зрения. Один из элементов принуждения станет разрешение бить по российской территории ракетами ATACMS и Storm Shadow, добавил политолог.

"Тему переговоров Украины и России по существу поднимут лишь после президентских выборов в США и стабилизации военной ситуации в Украине. Пока у России будет преимущество в наступлении и ультиматумы — переговоры не начнут", — прогнозирует Фесенко.

Стоит понимать, что в последнее время Россия несколько раз меняла позицию по возможности мирного диалога с Украиной. Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что диалог возможен на основе стамбульских документов от 2022 года, а не "каких-то эфемерных требованиях". Посредником в переговорах, по его словам, могли быть Китай, Индия и Бразилия.

Однако секретарь Собеза РФ Сергей Шойгу 10 сентября исключил любые переговоры с Киевом до вытеснения ВСУ из Курской области. Мнение чиновника явно противоречит взглядам Путина.

По мнению политолога, завершение войны в Украине требуют Китай, Турция и Индия, а перед саммитом БРИКС в октябре 2024 года РФ обязана учитывать позицию этих стран.

Стоит напомнить что украинский лидер представил план победы на саммите "Крымской платформы" в Киеве 11 сентября. Цель инициативы — заставить Россию закончить боевые действия дипломатическим путем. Инициатива должна иметь психологическое, политическое, и разного характера по вооружению влияние на РФ. Зеленский обещает обсудить этот план с Байденом, ведь его реализация зависит от Вашингтона.

Иран и Россия усиливают друг друга

Отсутствие у России желания достичь мира доказывается военным сотрудничеством с Ираном. Передача последним баллистических ракет Fath-360 могла состояться в обмен на ядерные технологии для Тегерана, рассуждает в беседе с Фокусом политический эксперт Петр Олещук.

В Пентагоне отмечали, что Россия могла передать лишь разведданные для ядерных программ, освоения космоса и другие технологические возможности.

"Не имея возможности вдаваться в подробности, мы видим, что они делятся информацией о ядерных программах, космосе и других технологических возможностях, нужных Ирану", — сказал пресс-секретарь ведомства, генерал-майор Патрик Райдер.

Очевидно, Россия ускоряет процесс превращения Ирана в ядерное государство. Принимая во внимание этот аспект, говорить о деэскалации и переговорах не приходится. Агрессоры усиливают военный потенциал друг друга, полагает Олещук.

"Западу не оставляют другого пути, кроме снабжения ВСУ вооружением. Заставить РФ закончить войну в Украине — хорошее намерение, но для этого многим странам придется вводить жесткие ограничения на российские товары. Речь идет не только о нефти, но даже наши западные партнеры не готовы от нее отказаться, не говоря о Китае, Индии и других", — заключил эксперт.

Фокус ранее описывал новые возможности для ВСУ после отмены запрета ВСУ применять ракеты Storm Shadow и ATACMS по территории РФ. Украина сможет увеличить область поражения военных объектов армии России.

Дэвид Лэмми во время визита в Киев подтвердил выделение Украине пакета помощи на 780 млн долларов. Также в Украину уже доставили ракеты для комплексов ПВО, оборудование для истребителей F-16, пушки AS90 и другое вооружение.