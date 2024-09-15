Автоматы и гранатометы: в Украине "потеряли" более 270 000 единиц оружия, где их искать

Охотничьи ружья и автоматы АК-74 — лидеры по "исчезновению", в основном они пропадают в прифронтовой Донецкой области. По мере продолжения войны черный рынок оружия в Украине будет насыщаться новыми образцами, рассказали Фокусу эксперты по вооружению.

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В Украине с начала полномасштабного вторжения российской армии 24 февраля 2022 года пропали или были похищены более 270 000 единиц оружия. Данная цифра составляет 40% от общего количества, зарегистрированного в Едином реестре оружия, свидетельствуют данные "Опендатабот".

За неполный 2024 год украли или потеряли 78 217 единиц оружия, это больше, чем за весь 2023 год и в четыре раза больше, чем до начала большой войны.

Чаще исчезают охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%) и карабины (10,8%). Cреди моделей лидирует автомат АК-74 (51 008 единиц), пистолеты ПМ (7,4% общего объема) и карабины СКС (4,4%).

В региональном плане лидером по потерям оружия стала прифронтовая Донецкая область — 19,4%. Далее следуют Запорожская область (11,8%) и Киев (10%).

Большее количество оружия с начала большой войны было потеряно

Подавляющее большинство оружия в реестре (88%) с начала большой войны потеряно, еще 12% — похищено. Однако приведенная статистика нерепрезентативна и требует существенных уточнений, поясняет Фокусу глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Специалист предлагает разделить данные на две части:

потерянное или украденное армейское оружие, которое не может быть в Едином реестре оружия;

оружие, находящееся в руках гражданских.

"Обычные украинцы могут потерять оружие или сказать, что потеряли, если не хотят продлевать разрешение на него. Возможна утрата оружия при их выезде из оккупированных российскими военными территорий. Кто-то мог ведь спрятать винтовку в доме и вынужденно уехать накануне наступления ВС РФ", — рассуждает он.

Автоматы, боевые пистолеты, гранатометы и прочее вооружение для ВСУ находятся на учете воинских частей. Учайкин в связи с этим вспоминает потерю значительного запаса стрелкового оружия на складах в Соледаре. Во время захвата города россиянами в январе 2023 года бойцы ЧВК "Вагнер" захватили крупнейший склад оружия в Европе.

Бывший глава наемников Евгений Пригожин тогда публиковал видео с оружием. На кадрах можно увидеть большое количество ящиков внутри складского помещения. Пригожин уточнил, что в них лежат новые пистолеты-пулеметы Томпсона, пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева, а также пулеметы "Максим" с высокой скорострельностью.

"Приведенная статистика, мягко говоря, нерелевантна и в разы отличается от реального положения дел. Только в Соледаре мы видели километровую очередь из ящиков с оружием. Никто не знает, куда их дели", — продолжает Учайкин.

Все потерянные не в зоне боевых действий автоматы непременно окажутся на черном рынке. Ситуация с нелегальным оборотом оружия в Украине с каждым днем все ужаснее, признает эксперт.

"Речь идет примерно о 5 млн единицах и это число будет увеличиваться, пока украинские власти не примут правильные законодательные меры", — подчеркнул Учайкин.

Тюрьма или плати: как в ВСУ наказывают за потерю оружия

Запасы стрелкового оружия в зоне боевых действий могут пропадать, если россияне осуществят точный ракетный удар по военным складам ВСУ. Как правило, вооружение списывают по актам, но для этого надо успеть присвоить номер каждому автомату, говорит военный эксперт Олег Жданов.

"А если груз только приняли и не успели пронумеровать, как считать автоматы? Боец мог пропасть без вести с оружием по результатам боя, поэтому доверять приблизительной статистике не стоит", — рассказывает Фокусу аналитик.

Военных ВСУ наказывают за потерю оружия. В случае утраты или повреждения военного имущества солдат несет ответственность по статье 413 Уголовного кодекса Украины. Санкции за правонарушение включают:

лишение свободы на срок до двух лет;

содержание в дисциплинарном батальоне до двух лет;

арест сроком до шести месяцев.

Материальная ответственность высчитывается в соотношении 1:10 — за потерянный автомат платят в десятикратном размере.

"Таких инцидентов невероятное количество. Бойцы платят за сломанное или потерянное вооружение, это большая проблема для нашей армии. Иногда солдаты отказываются, например, от дронов. Лучше взять их у волонтеров, чтобы не заниматься процедурой списывания", — подчеркнул он.

Напомним, в Украине начал работать патронный завод. Предприятие изготовляет собственные боеприпасы 5,45х39 под АК-74 cо словами "Произведено в Украине".

Фокус ранее писал, что норвежская армия переходит на новейшие снайперские винтовки Barrett M107A1. Оружие отличается высокой точностью и мощностью, поражает цели на дистанции до 2 километров.