Автомати і гранатомети: в Україні "загубили" понад 270 000 одиниць зброї, де їх шукати

Мисливські рушниці та автомати АК-74 — лідери зі "зникнення", переважно вони пропадають у прифронтовій Донецькій області. У міру продовження війни чорний ринок зброї в Україні насичуватиметься новими зразками, розповіли Фокусу експерти з озброєння.

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В Україні з початку повномасштабного вторгнення російської армії 24 лютого 2022 року зникли або були викрадені понад 270 000 одиниць зброї. Ця цифра становить 40% від загальної кількості, зареєстрованої в Єдиному реєстрі зброї, свідчать дані "Опендатабот".

За неповний 2024 рік вкрали або втратили 78 217 одиниць зброї, це більше, ніж за весь 2023 рік і вчетверо більше, ніж до початку великої війни.

Частіше зникають мисливські рушниці (27,9%), автомати (27,8%) і карабіни (10,8%). Серед моделей лідирує автомат АК-74 (51 008 одиниць), пістолети ПМ (7,4% загального обсягу) і карабіни СКС (4,4%).

У регіональному плані лідером за втратами зброї стала прифронтова Донецька область — 19,4%. Далі йдуть Запорізька область (11,8%) і Київ (10%).

Більшу кількість зброї з початку великої війни було втрачено

Переважну більшість зброї в реєстрі (88%) з початку великої війни втрачено, ще 12% — викрадено. Однак наведена статистика нерепрезентативна і потребує суттєвих уточнень, пояснює Фокусу голова Асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Фахівець пропонує розділити дані на дві частини:

загублена або вкрадена армійська зброя, яка не може бути в Єдиному реєстрі зброї;

зброя, що перебуває в руках цивільних.

"Звичайні українці можуть втратити зброю або сказати, що втратили, якщо не хочуть продовжувати дозвіл на неї. Можлива втрата зброї під час їхнього виїзду з окупованих російськими військовими територій. Хтось міг заховати гвинтівку в будинку і вимушено виїхати напередодні наступу ЗС РФ", — міркує він.

Автомати, бойові пістолети, гранатомети та інше озброєння для ЗСУ перебувають на обліку військових частин. Учайкін у зв'язку з цим згадує втрату значного запасу стрілецької зброї на складах у Соледарі. Під час захоплення міста росіянами в січні 2023 року бійці ПВК "Вагнер" захопили найбільший склад зброї в Європі.

Колишній глава найманців Євген Пригожин тоді публікував відео зі зброєю. На кадрах можна побачити велику кількість ящиків усередині складського приміщення. Пригожин уточнив, що в них лежать нові пістолети-кулемети Томпсона, пістолети-кулемети Шпагіна і Судаєва, а також кулемети "Максим" із високою скорострільністю.

"Наведена статистика, м'яко кажучи, нерелевантна і в рази відрізняється від реального стану справ. Тільки в Соледарі ми бачили кілометрову чергу з ящиків зі зброєю. Ніхто не знає, куди їх діли", — продовжує Учайкін.

Усі втрачені не в зоні бойових дій автомати неодмінно опиняться на чорному ринку. Ситуація з нелегальним обігом зброї в Україні з кожним днем дедалі жахливіша, визнає експерт.

"Ідеться приблизно про 5 млн одиниць, і це число збільшуватиметься, поки українська влада не вживе правильних законодавчих заходів", — підкреслив Учайкін.

Тюрма або плати: як у ЗСУ карають за втрату зброї

Запаси стрілецької зброї в зоні бойових дій можуть пропадати, якщо росіяни здійснять точний ракетний удар по військових складах ЗСУ. Як правило, озброєння списують за актами, але для цього треба встигнути привласнити номер кожному автомату, каже військовий експерт Олег Жданов.

"А якщо вантаж тільки прийняли і не встигли пронумерувати, як рахувати автомати? Боєць міг пропасти безвісти зі зброєю за результатами бою, тому довіряти приблизній статистиці не варто", — розповідає Фокусу аналітик.

Військових ЗСУ карають за втрату зброї. У разі втрати або пошкодження військового майна солдат несе відповідальність за статтею 413 Кримінального кодексу України. Санкції за правопорушення включають:

позбавлення волі на строк до двох років;

утримання в дисциплінарному батальйоні до двох років;

арешт строком до шести місяців.

Матеріальна відповідальність вираховується у співвідношенні 1:10 — за втрачений автомат платять у десятикратному розмірі.

"Таких інцидентів неймовірна кількість. Бійці платять за зламане або втрачене озброєння, це велика проблема для нашої армії. Іноді солдати відмовляються, наприклад, від дронів. Краще взяти їх у волонтерів, щоб не займатися процедурою списування", — наголосив він.

Нагадаємо, в Україні почав працювати патронний завод. Підприємство виготовляє власні боєприпаси 5,45х39 під АК-74 зі словами "Вироблено в Україні".

Фокус раніше писав, що норвезька армія переходить на новітні снайперські гвинтівки Barrett M107A1. Зброя відрізняється високою точністю і потужністю, вражає цілі на дистанції до 2 кілометрів.