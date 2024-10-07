Днепропетровскую область готовят к обороне из-за наступления РФ на Донбассе. Подойдут ли войска к региону

Улучшение фортификаций — плановое задание армии по защите страны. Но при активном продвижении войск России на Донбассе возникают опасения, как будут развиваться события в Днепропетровской области и других прифронтовых регионах. Фокус узнал, грозит ли прорыв линий обороны на критических участках фронта.

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Вооруженные силы Украины начали готовить Днепропетровскую область к обороне на фоне продвижения российских войск на Донбассе. В настоящее время активно строятся фортификационные сооружения вокруг Покровска. Впервые за время большой войны линии обороны строят на дороге к Днепру, замечает французский OSINT-аналитик Клеман Молин.

Аналитик показал несколько кадров работы 23-го инженерного позиционного полка ВСУ, строящего противотанковые "зубы дракона" на востоке Украины.

Противотанковые "зубы дракона" появляются на востоке Украины

Молин утверждает, что ВСУ испытывают проблемы при подготовке укрепленных рубежей из-за катастрофически малого количества инженерных бригад и специальной техники. Действующим военным приходится копать вручную десятки километров окопов.

Ситуацию в военно-инженерной отрасли ВСУ аналитик сравнил с работой войск России и признал, что захватчики выполнили эту работу качественно и буквально "копали везде".

"Затем я посмотрел на украинскую линию фронта. Там почти не было окопов, только несколько блиндажей", — констатирует эксперт из Франции.

Вокруг Покровска образовалось два кольца обороны

Новая линия фортификационных построек проходит на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Похоже, ее прокладывают между селами Межевая, Славянка и Новопавловка, используя реки как дополнительные преграды, добавил он.

Вокруг Покровска образовалось два кольца обороны, причем ВС РФ стоят перед третьей линией уже полтора месяца. По утверждению исследователя, ВСУ потеряли две линии обороны в конце августа, но третья держится крепко. Также к востоку от Селидово, где сейчас продвигаются русские, появились новые траншеи.

"ВСУ могут защищаться от возможных фланговых ударов, благодаря которым российские войска захватили большую часть городов на Донбассе. Другой вопрос состоит в качестве строительства защитных укреплений и сколько удалось построить капитальных бетонных сооружений", — заметил исследователь.

Действие лучше бездействия: пора ли защищать Днепропетровскую область

Украинские военные считают публичное разглашение сведений об укреплении фронтовых участков работой в пользу врага. Возведение оборонительных сооружений в Днепропетровской области — не уникальное явление, подчеркивает глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Повсюду в той или иной степени выстроены что в полях, что в пригородах оборонительные фортификационные сооружения, вырыты окопы… Тему расположения мощностей фортификаций я бы всегда оставлял за пределами внимания. Как только появляется такая информация, враг сразу начинает под это адаптировать свои тактики, стратегии", — объяснил он.

После обнародования таких сведений обычно увеличиваются удары по этим направлениям авиацией и беспилотниками. В связи с этим военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает нужным обустраивать линии обороны не только в Днепропетровской области, но и во всех регионах, граничащих с Донбассом.

"У россиян нарастают проблемы с движением на Покровск. Сейчас в их планах — сформировать южный фланг для наступления. Не думаю, что до конца 2024 года ВС РФ справятся с задачей и перейдут к атакам в сторону Днепропетровской области", — делится он мнением с Фокусом.

Оборона Днепропетровской области, по словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, входит в текущие задачи армии Украины при подготовке к худшим вариантам развития событий. Линии обороны строятся там, где возможны прорывы или наступление врага.

"Российская армия при наступлении через несколько километров продвижения сразу строит укрепления. Если водители машин возят огнетушители, это не значит, что они все время готовятся к пожарам. В случае с обустройством обороны Днепропетровской области ситуация схожая", — убежден аналитик.

Однако в случае подхода российских войск ближе к Днепру, город окажется в зоне действия корректируемых авиабомб (КАБ) и дальнобойной артиллерии. Естественно при таком сценарии опасность для жизни мирных жителей повысится.

Удастся ли спасти Покровск?

Минобороны России днем 7 октября заявило о захвате Гродовки, фактически ключа к Мирнограду и Покровску. Судя по карте ресурса DeepState, ВСУ сохраняют контроль над несколькими улицами на севере поселка.

В 2024 году ожидается начало кампании наступления на Покровск

Российское руководство вынуждено ставить новые сроки оккупации Покровска, в 2024 году ожидается только начало кампании наступления на город. Уже в октябре, как указывает Александр Коваленко, украинцы могут стать свидетелями первых попыток штурма Мирнограда, находящегося на расстоянии около 7 километров от Покровска.

Опрошенные Фокусом экперты соглашаются, что российским оккупантам будет непросто прорвать рубежи в районе Покровска. Полоса обеспечения, первая линия обороны на пути вероятного удара противника, у ВСУ традиционно намного слабее, чем у россиян. Происходит так потому, что Киев подписал в 2005 году Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин и ВСУ не могут прибегать к такой тактике, в отличие от российской армии.

"ВС РФ тотально минируют свои позиции как противотанковыми, так и противопехотными разных типов. В этом заключается существенная разница оборонительных действий", — продолжает обозреватель.

Вариантов два — выход из Оттавской конвенции или на время войны ее приостановка. По словам Коваленко, это серьезно подрывает обороноспособность Украины фактически с первого дня российского полномасштабного вторжения.

"Яркий пример — наступление ВСУ в Запорожской области летом 2023 года. На 1 кв. метр у россиян до пяти мин — одна противотанковая ТМ-62, и четыре — противопехотные. Ни проедешь, ни пройдешь", — приводит он сравнение.

Алексей Гетьман обращает внимание, что линии обороны возле Покровска военным помогали строить и местные жители. Чиновники местных военно-гражданских администраций не раз уверяли, что вокруг Покровска и Мирнограда построены хорошие фортификации и врага остановить можно.

"Правда ли это — увидим в ближайшее время. Вызывает удивление, почему западные аналитики пишут лишь о начале строительства сооружений? Вероятно, их усовершенствуют, достраивают. Иначе непонятно, о чем нам докладывали власти несколько месяцев назад", — подытожил он.

Напомним, в американском Институте изучения войны ранее подсчитали потери бронированных машин и танков армии РФ в Покровском районе с начала наступления после захвата Авдеевки в октябре 2023 года. Оказалось, что оккупанты потеряли 1830 единиц тяжелой техники.

Войска России также продвигаются возле города Селидово Донецкой области, враг создает условия для полуокружения подразделений ВСУ. Селидово находится на выгодных высотах и является пунктом для обороны Покровска.