РФ пытается взять в полуокружение ВСУ: что происходит в районе Селидово

Селидово на Донбассе расположено на выгодных высотах, а потому является важным для обороны Покровска. На этом участке фронта стали чаще применять FPV-дроны, артиллерийские боеприпасы, сбросы, рассказал пресс-офицер 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются в районе Селидово Донецкой области. Враг хочет создать условия для полуокружения украинских бойцов Об этом сообщил пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов в эфире "Киев24".

Он отметил, что южнее Селидово расположены небольшие села и поселки городского типа. Речь идет о Шахтерском крае, ведь агломерация большая, и один населенный пункт пересекает в другой.

"Сейчас видим продвижение южнее и севернее города Селидово с попыткой создать условия для полуокружения и создания некомфортных условий для наших подразделений", — сказал Виталий Миловидов.

По его словам, Селидово расположено на выгодных высотах, а потому является важным населенным пунктом для обороны Покровска. Поэтому оккупанты будут пытаться захватить его через обход, контрбатарейную борьбу путем продвижений живой силы и закрепления на некоторых участках. На этом участке фронта начали чаще применять FPV-дроны, артиллерийские боеприпасы, сбросы.

"Наращиваются темпы огневого подавления наших позиций. Но держимся и отбиваем все, что сейчас пытается двигаться в нашем направлении", — добавил Миловидов.

Напомним, 5 октября военный обозреватель Денис Попович заявил, что сейчас РФ приостановила наступление на Покровск на Донбассе, однако это может измениться после решения "определенных задач". Он отметил, что в случае захвата Цукурино россияне смогут продвинуться на Селидово.

4 октября украинский военный с позывным "Мучной" отметил, что враг давит в сторону Вишневого для охвата Селидово с юга. Также оккупанты захватили западную часть поселка Цукурино.