До Селидово остался километр: россияне подступают к городу с юга, — офицер ВСУ (карта)

Ситуация возле Селидово напряженная, отметил украинский офицер. Вполне возможно, что россияне будут пытаться одновременно зайти в город с нескольких направлений.

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Вооруженные Силы Российской Федерации продвинулись на юге и закрепились в посадках возле Селидово Донецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Также красным кружочком на карте он показал, где именно сейчас находятся войска оккупантов.

"Напрямую оттуда 1-1,5 км до города, что создает большую угрозу для защитников Селидово", — подчеркнул украинский военный.

Офицер подчеркнул, что ситуация довольно напряженная, ведь не исключено, что россияне, для попыток зайти в город, будут стараться одновременно давить на севере и на востоке от населенного пункта.

Что говорят в Генштабе

Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, с начала этих суток на Покровском направлении россияне 29 раз пытались прорвать оборону украинских войск неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутой Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Все атаки врага были отбиты, — отмечают в Генштабе.

2 октября на этом направлении было обезврежено более 250 оккупантов, 99 из них — безвозвратно. Также уничтожены БТР, четыре пушки, одна станция РЭБ и пять автомобилей. Кроме этого, повреждены одна пушка и один МТЛБ противника.

Всего же с начала этих суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Напомним, по словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, россияне перебрасывают основные силы вблизи трех городов — Угледара, Курахово и Селидово. Оккупанты бросили на Селидово целый армейский корпус и дополнительные танковые подразделения.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Селидово стало огромной проблемой для российских войск. Без его оккупации врагу трудно будет выйти на Покровск.