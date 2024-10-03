До Селидового залишився кілометр: росіяни підступають до міста з півдня, — офіцер ЗСУ (карта)

Ситуація біля Селидового напружена, зазначив український офіцер. Цілком можливо, що росіяни намагатимуться одночасно зайти у місто з кількох напрямків.

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Збройні Сили Російської Федерації просунулися на півдні та закріпилися в посадках біля Селидового Донецької області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Також червоним кружечком на карті він показав, де саме зараз знаходяться війська окупантів.

"Напряму звідти 1-1,5 км до міста, що створює велику загрозу для оборонців Селидове", — наголосив український військовий.

Офіцер підкреслив, що ситуація доволі напружена, адже не виключено, що росіяни для спроб зайти в місто, намагатимуться одночасно тиснути на півночі та на сході від населеного пункту.

Що кажуть у Генштабі

Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 29 разів намагалися прорвати оборону українських військ неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Всі атаки ворога були відбиті, — зазначають у Генштабі.

2 жовтня на цьому напрямку було знешкоджено понад 250 окупантів, 99 з них – безповоротно. Також знищено БТР, чотири гармати, одну станцію РЕБ та п’ять автомобілів. Крім цього, пошкоджено одну гармату та один МТЛБ противника.

Загалом же від початку цієї доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.

Нагадаємо, за словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, росіяни перекидають основні сили поблизу трьох міст — Вугледара, Курахового і Селидового. Окупанти кинули на Селидове цілий армійський корпус і додаткові танкові підрозділи.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що Селидове стало величезною проблемою для російських військ. Без його окупації ворогу важко буде вийти на Покровськ.