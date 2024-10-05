РФ намагається взяти в напівоточення ЗСУ: що відбувається в районі Селидового

Селидове на Донбасі розташоване на вигідних висотах, а тому є важливим для оборони Покровська. На цій ділянці фронту почали частіше застосовувати FPV-дрони, артилерійські боєприпаси, скиди, розповів пресофіцер 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов.

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Збройні сили Російської Федерації просуваються в районі Селидового Донецької області. Ворог хоче створити умови для напівоточення українських бійців Про це повідомив пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов в ефірі "Київ24".

Він зауважив, що південніше від Селидового розташовані невеликі села та селища міського типу. Йдеться про Шахтарський край, адже агломерація велика, й один населений пункт перетикає в інший.

"Зараз бачимо просування південніше і північніше міста Селидове з намаганням створити умови для напівоточення і створення некомфортних умов для наших підрозділів", — сказав Віталій Міловідов.

За його словами, Селидове розташоване на вигідних висотах, а через це є важливим населеним пунктом для оборони Покровська. Тому окупанти намагатимуться захопити його через обхід, контрбатарейну боротьбу шляхом просувань живої сили та закріплення на деяких ділянках. На цій ділянці фронту почали частіше застосовувати FPV-дрони, артилерійські боєприпаси, скиди.

"Нарощуються темпи вогневого придушування наших позицій. Але тримаємося і відбиваємо все, що зараз намагається рухатися у нашому напрямку", — додав Міловідов.

Нагадаємо, 5 жовтня військовий оглядач Денис Попович заявив, що нині РФ призупинила наступ на Покровськ на Донбасі, проте це може змінитися після вирішення "певних завдань". Він зауважив, що в разі захоплення Цукуриного росіяни зможуть просунутися на Селидове.

4 жовтня український військовий з позивним "Мучной" зазначив, що ворог тисне в бік Вишневого для охоплення Селидового з півдня. Також окупанти захопили західну частину селища Цукурине.