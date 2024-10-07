Дніпропетровську область готують до оборони через наступ РФ на Донбасі. Чи підійдуть війська до регіону

Поліпшення фортифікацій — планове завдання армії із захисту країни. Але при активному просуванні військ Росії на Донбасі виникають побоювання, як розвиватимуться події в Дніпропетровській області та інших прифронтових регіонах. Фокус дізнався, чи загрожує прорив ліній оборони на критичних ділянках фронту.

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Збройні сили України почали готувати Дніпропетровську область до оборони на тлі просування російських військ на Донбасі. Наразі активно будуються фортифікаційні споруди навколо Покровська. Уперше за час великої війни лінії оборони будують на дорозі до Дніпра, зауважує французький OSINT-аналітик Клеман Молін.

Аналітик показав кілька кадрів роботи 23-го інженерного позиційного полку ЗСУ, що будує протитанкові "зуби дракона" на сході України.

Протитанкові "зуби дракона" з'являються на сході України

Молін стверджує, що ЗСУ мають проблеми при підготовці укріплених рубежів через катастрофічно малу кількість інженерних бригад і спеціальної техніки. Чинним військовим доводиться копати вручну десятки кілометрів окопів.

Ситуацію у військово-інженерній галузі ЗСУ аналітик порівняв із роботою військ Росії і визнав, що загарбники виконали цю роботу якісно і буквально "копали скрізь".

"Потім я подивився на українську лінію фронту. Там майже не було окопів, тільки кілька бліндажів", — констатує експерт із Франції.

Навколо Покровська утворилося два кільця оборони

Нова лінія фортифікаційних споруд проходить на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Схоже, її прокладають між селами Межова, Слов'янка та Новопавлівка, використовуючи річки як додаткові перепони, додав він.

Навколо Покровська утворилося два кільця оборони, причому ЗС РФ стоять перед третьою лінією вже півтора місяця. За твердженням дослідника, ЗСУ втратили дві лінії оборони наприкінці серпня, але третя тримається міцно. Також на схід від Селидового, де зараз просуваються росіяни, з'явилися нові траншеї.

"ЗСУ можуть захищатися від можливих флангових ударів, завдяки яким російські війська захопили більшу частину міст на Донбасі. Інше питання полягає в якості будівництва захисних укріплень і скільки вдалося побудувати капітальних бетонних споруд", — зауважив дослідник.

Дія краща за бездіяльність: чи час захищати Дніпропетровську область

Українські військові вважають публічне розголошення відомостей про зміцнення фронтових ділянок роботою на користь ворога. Зведення оборонних споруд у Дніпропетровській області — не унікальне явище, підкреслює голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Всюди тією чи іншою мірою збудовані що в полях, що в передмістях оборонні фортифікаційні споруди, вириті окопи... Тему розташування потужностей фортифікацій я б завжди залишав за межами уваги. Щойно з'являється така інформація, ворог одразу починає під це адаптувати свої тактики, стратегії", — пояснив він.

Після оприлюднення таких відомостей зазвичай збільшуються удари по цих напрямках авіацією та безпілотниками. У зв'язку з цим військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає за потрібне облаштовувати лінії оборони не тільки у Дніпропетровській області, а й у всіх регіонах, що межують із Донбасом.

"У росіян наростають проблеми з рухом на Покровськ. Зараз у їхніх планах — сформувати південний фланг для наступу. Не думаю, що до кінця 2024 року ЗС РФ впораються із завданням і перейдуть до атак у бік Дніпропетровської області", — ділиться він думкою з Фокусом.

Оборона Дніпропетровської області, за словами ветерана російсько-української війни, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, входить у поточні завдання армії України під час підготовки до найгірших варіантів розвитку подій. Лінії оборони будуються там, де можливі прориви або наступ ворога.

"Російська армія під час наступу через кілька кілометрів просування одразу будує укріплення. Якщо водії машин возять вогнегасники, це не означає, що вони весь час готуються до пожеж. У випадку з облаштуванням оборони Дніпропетровської області ситуація схожа", — переконаний аналітик.

Однак у разі підходу російських військ ближче до Дніпра, місто опиниться в зоні дії коригованих авіабомб (КАБ) і далекобійної артилерії. Природно, за такого сценарію небезпека для життя мирних жителів підвищиться.

Чи вдасться врятувати Покровськ?

Міноборони Росії вдень 7 жовтня заявило про захоплення Гродівки, фактично ключа до Мирнограда і Покровська. Судячи з карти ресурсу DeepState, ЗСУ зберігають контроль над кількома вулицями на півночі селища.

У 2024 році очікується початок кампанії наступу на Покровськ

Російське керівництво змушене ставити нові терміни окупації Покровська, у 2024 році очікується тільки початок кампанії наступу на місто. Уже в жовтні, як вказує Олександр Коваленко, українці можуть стати свідками перших спроб штурму Мирнограда, що знаходиться на відстані близько 7 кілометрів від Покровська.

Опитані Фокусом експерти погоджуються, що російським окупантам буде непросто прорвати рубежі в районі Покровська. Смуга забезпечення, перша лінія оборони на шляху ймовірного удару противника, у ЗСУ традиційно набагато слабкіша, ніж у росіян. Відбувається так тому, що Київ підписав у 2005 році Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін і ЗСУ не можуть вдаватися до такої тактики, на відміну від російської армії.

"ЗС РФ тотально мінують свої позиції як протитанковими, так і протипіхотними різних типів. У цьому полягає суттєва різниця оборонних дій", — продовжує оглядач.

Варіантів два — вихід з Оттавської конвенції або на час війни її призупинення. За словами Коваленка, це серйозно підриває обороноздатність України фактично з першого дня російського повномасштабного вторгнення.

"Яскравий приклад — наступ ЗСУ в Запорізькій області влітку 2023 року. На 1 кв. метр у росіян до п'яти мін — одна протитанкова ТМ-62, і чотири — протипіхотні. Ні проїдеш, ні пройдеш", — наводить він порівняння.

Олексій Гетьман звертає увагу, що лінії оборони біля Покровська військовим допомагали будувати і місцеві жителі. Чиновники місцевих військово-цивільних адміністрацій не раз запевняли, що навколо Покровська і Мирнограда збудовані хороші фортифікації і ворога зупинити можна.

"Чи правда це — побачимо найближчим часом. Викликає подив, чому західні аналітики пишуть лише про початок будівництва споруд? Ймовірно, їх удосконалюють, добудовують. Інакше незрозуміло, про що нам доповідала влада кілька місяців тому", — підсумував він.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни раніше підрахували втрати броньованих машин і танків армії РФ у Покровському районі з початку наступу після захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року. Виявилося, що окупанти втратили 1830 одиниць важкої техніки.

Війська Росії також просуваються біля міста Селидове Донецької області, ворог створює умови для напівоточення підрозділів ЗСУ. Селидове розташоване на вигідних висотах і є пунктом для оборони Покровська.