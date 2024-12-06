Спрос на антидепрессанты в Украине бьет рекорды: как сохранить здоровье

Тяжелая тревожность и высокий уровень стресса вошли в жизни украинцев с началом российского вторжения. Суровая реальность заставила многих искать облегчение в медикаментах, что часто оборачивается новой зависимостью. Фокус выяснил, как сохранить психическое и физическое здоровье без антидепрессантов.

Последствия большой войны превратил стресс в повседневную норму жизни украинцев: ежедневные бомбардировки и авиаудары заставляют миллионы людей существовать в режиме лотереи. Сирены воздушной тревоги звучат каждый день, суровая реальность повышает спрос на лекарства и средства для поддержания психического и физического здоровья.

В 2024 году значительно вырос спрос на антидепрессанты, по данным медицинского портала Liki24 увеличение составило почти 50% от прошлогоднего уровня. Лидерами продаж фарминдустрии стали и обычные витамины, их стали брать на 45,5% больше.

Наряду с обезболивающими, препаратами от повышенного давления, боли в суставах и мышцах, а также седативными веществами, антидепрессанты вошли в топ-10 самых популярных лекарств с 24 февраля 2022 года.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet показало, что 54% ​​украинцев страдают посттравматическим стрессовым расстройством из-за последствий войны. Тяжелая тревожность распространена среди 21%, а высокий уровень стресса — еще среди 18% населения. При этом тысячи людей не имеют доступа к здравоохранению, включая психиатрическую помощь.

Среди украинцев популярностью пользуются не только психостимуляторы. В преддверии смены погоды традиционно больше стали покупать лекарства от гриппа, боли в горле и насморка.

В топ-10 препаратов по объемам заказов вошли нимесил, парацетамол, эвказолин аква, ибупрофен, но-шпа и солпадеин актив. Примечательно, что в 2022 году на рекордные 5000% подскочил спрос на калий йодид из-за ядерных угроз России.

За последние три года стоимость лекарств в Украине существенно увеличилась: резкий скачок почти до 20% наблюдался в 2022 году, в 2023 — еще на 19%, а в 2024 году темпы замедлились до 10,81%. Средняя цена аптечной корзины выросла с 700–900 гривен в 2021 году до 1 200–1 400 гривен в 2024-м.

Выбор всегда есть: чем заменить лекарства

Каждый препарат до определенного периода лечения действует на организм по-разному: из лекарства он элементарно превращается в яд. Антидепрессанты были актуальны во все времена, но следует различать натуральные и химические формы, объясняет Фокусу Андрей Гук, врач-нейрохирург и военный медик Первой Президентской бригады.

В первую категорию входят физическая культура, социальная активность человека, занятия различными искусствами, медитативные практики и прочее. Все указанное, по убеждению доктора, поможет человеку справиться с депрессией.

Не стоит забывать и денежный момент. Фармацевтические компании, по словам специалиста, следят за тенденциями и видят кратное увеличение спроса на лекарства в воюющей стране. Соответственно, они делают состояния на любителях различных препаратов.

Легко ли избавиться от депрессии?

Опрошенные Фокусом эксперты в сфере здравоохранения уверены, что сначала лучше попытаться самоорганизоваться и выйти из депрессивного состояния естественными методами.

"Каждому украинцу важно осознать простую истину: война — не навсегда. По ее завершению любители антидепрессантов погрузятся в послевоенную депрессию. Это настоящая зависимость как от состояния, так и от химпрепаратов. Естественные антидепрессанты вызывают хорошую зависимость, а вот пилюли — плохую. Потребуются специальные схемы лечения для выхода из лекарственной зависимости", — рассказывает Андрей Гук.

С тяжелыми эмоциональными состояниями помогут справиться психологи и психиатры. Последние имеют право выписывать лекарства согласно установленному диагнозу.

"В 80% случаях можно обойтись без медикаментозного лечения. Антидепрессанты у нас в свободном доступе, действует принцип сарафанного радио: "подруга или друг сказали, что им помогло, вот и я попробую", — указывает медик.

Системное принятие медикаментов, включая антидепрессанты, координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый сравнивает с протезом одной из функций организма.

"Функция либо полностью отказала, либо стала недостаточной. Война и все вытекающие обстоятельства создают негативный эмоциональный фон, благоприятный для развития депрессии. Представим синусоиду перепадов хорошего и плохого настроения. Средняя линия, баланс у многих украинцев смещен из-за постоянного эмоционального давления", — говорит Фокусу эксперт.

Потребность нивелирования негатива во время войны довольно острая, люди прибегают к различным техникам самоконтроля и управления эмоциями. Полезным будет взять за основу стиль поведения буддийских монахов и йогов, живущих среди людей. Однако стоит уточнить, что наверняка никто из них не жил в условиях полномасштабной войны. Как бы монахи и йоги переживали столь экстремальные условия, неизвестно.

"Понятие эмоциональный интеллект возникло не просто так. Но все же профессиональная помощь человеку нужна, если он самостоятельно не может выйти из депрессивных состояний", — заключил Надутый.

Напомним, британский таблоид Daily Star ранее писал, что через несколько лет появятся таблетки, продлевающие людям жизнь. Однако купить их смогут лишь миллиардеры.

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