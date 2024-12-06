Попит на антидепресанти в Україні б'є рекорди: як зберегти здоров'я

Важка тривожність і високий рівень стресу увійшли в життя українців з початком російського вторгнення. Сувора реальність змусила багатьох шукати полегшення в медикаментах, що часто обертається новою залежністю. Фокус з'ясував, як зберегти психічне і фізичне здоров'я без антидепресантів.

Наслідки великої війни перетворили стрес на повсякденну норму життя українців: щоденні бомбардування та авіаудари змушують мільйони людей існувати в режимі лотереї. Сирени повітряної тривоги лунають щодня, сувора реальність підвищує попит на ліки та засоби для підтримання психічного і фізичного здоров'я.

У 2024 році значно зріс попит на антидепресанти, за даними медичного порталу Liki24, збільшення склало майже 50% від торішнього рівня. Лідерами продажів фарміндустрії стали і звичайні вітаміни, їх стали брати на 45,5% більше.

Поряд зі знеболювальними, препаратами від підвищеного тиску, болю в суглобах і м'язах, а також седативними речовинами, антидепресанти увійшли в топ-10 найпопулярніших ліків із 24 лютого 2022 року.

Дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet показало, що 54% українців страждають на посттравматичний стресовий розлад через наслідки війни. Важка тривожність поширена серед 21%, а високий рівень стресу — ще серед 18% населення. При цьому тисячі людей не мають доступу до охорони здоров'я, включно з психіатричною допомогою.

Серед українців популярністю користуються не тільки психостимулятори. Напередодні зміни погоди традиційно більше стали купувати ліки від грипу, болю в горлі та нежитю.

У топ-10 препаратів за обсягами замовлень увійшли німесил, парацетамол, евказолін аква, ібупрофен, но-шпа і солпадеїн актив. Примітно, що 2022 року на рекордні 5000% підскочив попит на калій йодид через ядерні загрози Росії.

За останні три роки вартість ліків в Україні істотно збільшилася: різкий стрибок майже до 20% спостерігався у 2022 році, у 2023-му — ще на 19%, а у 2024 році темпи сповільнилися до 10,81%. Середня ціна аптечного кошика зросла з 700-900 гривень 2021 року до 1 200-1 400 гривень 2024-го.

Вибір завжди є: чим замінити ліки

Кожен препарат до певного періоду лікування діє на організм по-різному: з ліків він елементарно перетворюється на отруту. Антидепресанти були актуальні за всіх часів, але слід розрізняти натуральні та хімічні форми, пояснює Фокусу Андрій Гук, лікар-нейрохірург і військовий медик Першої Президентської бригади.

До першої категорії входять фізична культура, соціальна активність людини, заняття різними мистецтвами, медитативні практики та інше. Усе зазначене, на переконання лікаря, допоможе людині впоратися з депресією.

Не варто забувати і грошовий момент. Фармацевтичні компанії, за словами фахівця, стежать за тенденціями і бачать кратне збільшення попиту на ліки в країні, що воює. Відповідно, вони роблять статки на любителях різних препаратів.

Чи легко позбутися депресії?

Опитані Фокусом експерти у сфері охорони здоров'я впевнені, що спочатку краще спробувати самоорганізуватися і вийти з депресивного стану природними методами.

"Кожному українцю важливо усвідомити просту істину: війна — не назавжди. По її завершенню любителі антидепресантів поринуть у повоєнну депресію. Це справжня залежність як від стану, так і від хімпрепаратів. Природні антидепресанти викликають хорошу залежність, а ось пігулки — погану. Будуть потрібні спеціальні схеми лікування для виходу з лікарської залежності", — розповідає Андрій Гук.

З важкими емоційними станами допоможуть впоратися психологи та психіатри. Останні мають право виписувати ліки відповідно до встановленого діагнозу.

"У 80% випадках можна обійтися без медикаментозного лікування. Антидепресанти у нас у вільному доступі, діє принцип сарафанного радіо: "подруга або друг сказали, що їм допомогло, ось і я спробую", — вказує медик.

Системне вживання медикаментів, включно з антидепресантами, координатор Української медичної експертної спільноти Костянтин Надутий порівнює з протезом однієї з функцій організму.

"Функція або повністю відмовила, або стала недостатньою. Війна і всі обставини, що випливають з неї, створюють негативний емоційний фон, сприятливий для розвитку депресії. Уявімо синусоїду перепадів гарного і поганого настрою. Середня лінія, баланс у багатьох українців зміщений через постійний емоційний тиск", — говорить Фокусу експерт.

Потреба нівелювання негативу під час війни є доволі гострою, люди вдаються до різних технік самоконтролю та управління емоціями. Корисним буде взяти за основу стиль поведінки буддійських ченців і йогів, які живуть серед людей. Однак варто уточнити, що напевно ніхто з них не жив в умовах повномасштабної війни. Як би ченці та йоги переживали такі екстремальні умови, невідомо.

"Поняття емоційний інтелект виникло не просто так. Але все ж таки професійна допомога людині потрібна, якщо вона самостійно не може вийти з депресивних станів", — підсумував Надутий.

Нагадаємо, британський таблоїд Daily Star раніше писав, що за кілька років з'являться пігулки, що продовжують людям життя. Однак купити їх зможуть лише мільярдери.

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