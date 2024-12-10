Рейтинг Фокуса "Украинец года": Максим Буткевич, который более двух лет был в плену РФ

В последний месяц года Фокус запустил голосованием за звание "Украинца года". Редакция выбрала 10 номинантов. Голосование продлится до 20 декабря. Имя победителя станет известно 23 декабря.

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Максим Буткевич — украинский правозащитник, журналист, активист и волонтер, известный своей многолетней деятельностью в сфере защиты прав человека. Он активно работал над проблемами, касающимися беженцев, прав меньшинств, а также предотвращения дискриминации и языка вражды в Украине. Как соучредитель Центра прав человека ZMINA и Общественного радио, Буткевич много лет отдавал себя не только журналистике, но и культурной деятельности, направленной на образование и повышение осведомленности граждан по важным вопросам прав человека. В рамках рейтинга Фокуса "Украинец года" редакция знакомит читателей с его номинантами.

Максим Буткевич родился в Украине, получил образование в области правоведения и журналистики. Уже в начале своей карьеры он активно приобщался к правозащитной деятельности, став координатором проекта "Без границ", целью которого была защита прав беженцев и внутренне перемещенных лиц. Он также работал с международными организациями, в частности в офисе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

Важным этапом в деятельности Буткевича стало соучреждение Центра прав человека ZMINA. Организация стала платформой для продвижения правозащитных инициатив, а также для мониторинга соблюдения прав человека в Украине. В этом контексте Буткевич занимал активную позицию, организовывая конференции, семинары и другие мероприятия, способствующие повышению уровня осведомленности общественности о правах человека.

Одним из важных направлений деятельности Буткевича была журналистика. Он был соучредителем Общественного радио, где работал в должности редактора и журналиста, освещая темы, связанные с правами человека, а также общественно-политические проблемы, которые касались жизни украинцев. Кроме того, Буткевич был участником и организатором Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, который стал важной платформой для обсуждения правозащитных вопросов через кино.

Известный своими лекциями и тренингами по правам человека, Буткевич работал с журналистами, активистами и представителями органов власти. Он неоднократно выступал за необходимость внедрения этики в медиа, а также за важность образования относительно языка вражды и защиты прав человека в условиях конфликтов.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, Буткевич принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Его мотивом стало желание не только помочь в обороне страны, но и оставить свой след в борьбе за права человека, в частности, остановить агрессию, которая, по его словам, нарушает основные права и свободы людей.

В июне 2022 года Буткевич попал в плен к российским войскам. Этот факт вызвал большой резонанс среди правозащитных организаций и журналистов. Во время пребывания в плену Буткевич подвергся физическим и психологическим пыткам, однако, несмотря на давление, он оставался твердо убежденным в своих принципах.

В марте 2023 года, на основании сфабрикованного дела, Буткевича приговорили на временно оккупированных территориях к 13 годам колонии по обвинению в ранении гражданских лиц, что стало частью политики преследования украинских активистов и правозащитников. Однако даже в таких условиях Буткевич не утратил своего стремления к правде, выступая как защитник прав человека даже на этапе пребывания в плену.

18 октября 2024 года, после длительных переговоров и обмена военнопленными, Максим Буткевич был освобожден и вернулся в Украину. После освобождения он продолжил свою правозащитную деятельность, активно работая в поддержку прав людей, попавших в аналогичные ситуации, а также повышая внимание к важным правозащитным вопросам.

Освобождение Буткевича стало важным сигналом для правозащитных организаций и украинского общества в целом, поскольку он стал символом стойкости и несокрушимости в борьбе за правду и справедливость. Кроме того, его случай привлек внимание к ситуации с правами пленных и важности их защиты на международной арене.

Максим Буткевич продолжает оставаться важной фигурой в правозащитном движении Украины. Его вклад в дело защиты прав человека не ограничивается только его деятельностью до войны, но и после возвращения из плена. Он активно участвует в мероприятиях, направленных на поддержку пленных и требование за их освобождение. В то же время он продолжает подчеркивать важность расследования военных преступлений и привлечения к ответственности нарушителей прав человека.

Ранее Фокус рамках рейтинга "Украинец года" рассказывал о комике Викторе Розовом, который ушел добровольцем на войну.