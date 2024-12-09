Рейтинг Фокуса "Украинец года": комик Виктор Розовый, который ушел добровольцем на войну

Фокус предлагает читателям выбрать "Украинца года" среди 10 номинантов. Редакция определяла кандидатов, учитывая их патриотизм, помощь ВСУ, преданность своему делу и ответственность перед обществом. До 20 декабря можно будет отдать свой голос, а уже 23 декабря будет объявлен победитель.

36-летний Виктор Розовый — украинский комик, телеведущий, а также военнослужащий Вооруженных сил Украины. Розовый стал известным благодаря участию в популярных шоу, таких как "Лига смеха", где он был участником команды "Загорецкая Людмила Степановна". Он стал одним из первых юмористов, кто прославился благодаря участию в украинских телевизионных проектах, в частности "Лига смеха". Программа помогла ему набрать популярность, а его уникальный стиль юмора, сочетающий сарказм и актуальные социальные темы, стал основной составляющей его выступлений. Виктор, который является номинантом рейтинга Фокуса "Украинец года", неоднократно поднимал важные вопросы через шутку, что помогало привлекать внимание к общественным проблемам.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, продолжая свою деятельность уже в другой роли — как воин. Его решение уйти на фронт стало важным сигналом для граждан Украины, ведь он — одна из тех публичных личностей, кто выбрал активное участие в защите своей страны.

В одном из интервью Виктор рассказывал, что хотел пойти служить еще в 2014 году. Но так обстоятельства сложились, что не получилось. И это не из-за сомнений, а из-за того, что не знал, куда идти.

"Военкомат — это полное бюрократическое учреждение, где надо приходить с паспортом, военный билет приносить, еще что-то нести. А любые бюрократические волокиты для меня являются полным адом. Поэтому я думал присоединиться к какому-то добровольческому формированию, и "Азов" для меня были ну просто богами войны", — говорил Розовый.

Тогда, в феврале 2022 года, по словам Виктора не было вообще никаких сомнений, что надо идти на фронт. Судьба могла куда-то иначе занести, но у Розового был друг в "Азове" и без колебаний он заступил на службу.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин позже скажет о Розовом: "Он бы мог делать вид, что его работа в шоу-бизнесе стратегически важна, найти путь, как оформить броню или легальный выезд за границу. Но Витя пошел добровольцем на войну, еще и успевал совмещать выполнение боевых задач с помощью в медийке подразделения".

"Военный юмор — это очень черная тема. Я никогда не воспринимал такой юмор, но когда попал в армию, стало смешно моментами", — делился сам воин.

Как и многие другие украинские знаменитости, Розовый использовал свою популярность для того, чтобы обратить внимание на важность поддержки военных и волонтерских инициатив. Он активно привлекал своих подписчиков к сбору средств и ресурсов для ВСУ, при этом сам лично способствовал сбору медицинских средств, амуниции и других необходимых материалов для бойцов на передовой.

21 марта 2024 года Виктор получил тяжелое осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания. Это стало серьезным испытанием для него, однако, несмотря на тяжесть травм, он продолжил работать. После операций, восстановивших его состояние, Розовый вернулся к медийной деятельности и стал редактором нового сезона "Лиги смеха". Это стало важным символом для его сторонников, поскольку он показал, как можно объединять усилия для восстановления страны, даже через юмор и поддержку культурных инициатив, таких как телевизионные проекты.

Во время своей реабилитации Виктор активно делится этапами восстановления с подписчиками в социальных сетях. Продолжает активно участвовать в публичной жизни, в частности, как символ стойкости и оптимизма для многих украинцев. Его восстановление стало важной частью нарратива о тех, кто несмотря на тяжелые ранения продолжает борьбу за победу Украины.

В одном из интервью Розовый отметил, что полученное на фронте осколочное ранение изменило его жизнь, но он стремится использовать свою платформу для помощи другим ветеранам и привлечения общества к решению вопросов реабилитации.

2024 год стал для Виктора Розового годом серьезных испытаний, но также и новых возможностей. После восстановления и реабилитации он не прекращает своей работы по поддержке украинских военных. Он продолжает выступать за важность технологий для ВСУ, в том числе по использованию беспилотников, и инвестиций в эти направления для достижения преимущества на фронте.

В будущем он планирует также усилить свою деятельность в направлении культурного возрождения страны, используя популярность и влияние для поддержки гуманитарных проектов и развития украинской национальной идентичности через культуру и искусство.

В октябре 2024 года он сделал символический первый удар на футбольном матче между "Рухом" и "Карпатами" на инвалидной коляске, что стало сильным жестом поддержки военных и ветеранов.

Напомним, 15 октября Фокус опубликовал результаты голосования за "Топ 50 блогеров Украины-2024".