Рейтинг Фокусу "Українець року": комік Віктор Розовий, який пішов добровольцем на війну

Фокус пропонує читачам обрати "Українця року" з-поміж 10 номінантів. Редакція визначала кандидатів з огляду на їхній патріотизм, допомогу ЗСУ, відданість своїй справі й відповідальність перед суспільством. До 20 грудня можна буде віддати свій голос, а вже 23 грудня буде оголошений переможець.

36-річний Віктор Розовий – український комік, телеведучий, а також військовослужбовець Збройних сил України. Розовий став відомим завдяки участі в популярних шоу, таких як "Ліга сміху", де він був учасником команди "Загорецька Людмила Степанівна". Він став одним із перших гумористів, хто прославився завдяки участі в українських телевізійних проектах, зокрема "Ліга сміху". Програма допомогла йому набрати популярності, а його унікальний стиль гумору, що поєднує сарказм і актуальні соціальні теми, став основною складовою його виступів. Віктор, який є номінантом рейтингу Фокусу "Українець року", неодноразово піднімав важливі питання через жарт, що допомагало привертати увагу до суспільних проблем.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році він вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, продовжуючи свою діяльність вже в іншій ролі – як воїн. Його рішення піти на фронт стало важливим сигналом для громадян України, адже він — одна з тих публічних особистостей, хто обрав активну участь у захисті своєї країни.

В одному з інтерв’ю Віктор розповідав, що хотів піти служити ще в 2014 році. Але так обставини склалися, що не вийшло. І це не через сумніви, а через те, що не знав, куди йти.

"Військкомат – це повна бюрократична установа, де треба приходити з паспортом, військовий квиток приносити, ще щось нести. А будь-які бюрократичні волокити для мене є повним пеклом. Через це я думав долучитися до якогось добровольчого формування, і "Азов" для мене були ну просто богами війни", — казав Розовий.

Тоді, в лютому 2022 році, за словами Віктора не було взагалі ніяких сумнівів, що треба йти на фронт. Доля могла кудись інакше занести, але у Розового був друг в "Азові" і без вагань він заступив на службу.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін пізніше скаже про Розового: "Він би міг вдавати, що його робота в шоу-бізнесі стратегічно важлива, знайти шлях, як оформити броню або легальний виїзд за кордон. Але Вітя пішов добровольцем на війну, ще й встигав поєднувати виконання бойових завдань за допомогою у медійці підрозділу".

"Військовий гумор — це дуже чорна тема. Я ніколи не сприймав такий гумор, але коли попав у військо, стало смішно моментами", — ділився сам воїн.

Як і багато інших українських знаменитостей, Розовий використав свою популярність для того, щоб звернути увагу на важливість підтримки військових і волонтерських ініціатив. Він активно залучав своїх підписників до збору коштів і ресурсів для ЗСУ, при цьому сам особисто сприяв збору медичних засобів, амуніції та інших необхідних матеріалів для бійців на передовій.

21 березня 2024 року Віктор отримав важке уламкове поранення голови під час виконання бойового завдання. Це стало серйозним випробуванням для нього, однак, незважаючи на тяжкість травм, він продовжив працювати. Після операцій, що відновили його стан, Розовий повернувся до медійної діяльності і став редактором нового сезону "Ліги сміху". Це стало важливим символом для його прихильників, оскільки він показав, як можна поєднувати зусилля для відновлення країни, навіть через гумор і підтримку культурних ініціатив, таких як телевізійні проекти.

Під час своєї реабілітації Віктор активно ділиться етапами відновлення з підписниками в соціальних мережах. Продовжує активно брати участь у публічному житті, зокрема, як символ стійкості й оптимізму для багатьох українців. Його відновлення стало важливою частиною наративу про тих, хто незважаючи на важкі поранення продовжує боротьбу за перемогу України.

В одному з інтерв’ю Розовий зазначив, що отримане на фронті осколкове поранення змінило його життя, але він прагне використовувати свою платформу для допомоги іншим ветеранам та залучення суспільства до вирішення питань реабілітації.

2024 рік став для Віктора Розового роком серйозних випробувань, але також і нових можливостей. Після відновлення та реабілітації він не припиняє своєї роботи з підтримки українських військових. Він продовжує виступати за важливість технологій для ЗСУ, в тому числі щодо використання безпілотників, та інвестицій у ці напрямки для досягнення переваги на фронті.

У майбутньому він планує також посилити свою діяльність у напрямку культурного відродження країни, використовуючи популярність та вплив для підтримки гуманітарних проектів і розвитку української національної ідентичності через культуру і мистецтво.

У жовтні 2024 року він зробив символічний перший удар на футбольному матчі між "Рухом" і "Карпатами" на інвалідному візку, що стало сильним жестом підтримки військових і ветеранів.

Нагадаємо, 15 жовтня Фокус опублікував результати голосування за "Топ 50 блогерів України-2024".