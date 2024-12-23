ДТП в Австрии, должность атташе, миллионы на счетах: чем известен сын скандального генерала Ткачука

Генерал Павел Ткачук неоднократно оказывался в центре громких скандалов, в том числе коррупционных. В то же время его сын, Андрей Ткачук, владеет миллионным состоянием на счетах и занимает должность военного атташе в Австрии. Фокус узнал, кто такой Андрей Ткачук и как "генеральская каста" вредит ВСУ во время войны.

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18 декабря с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове был уволен генерал-лейтенант Павел Ткачук, который возглавлял заведение с 2009 года. Это произошло после того, как министр обороны Рустем Умеров доложил президенту Зеленскому о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности академии и многочисленных нарушений.

Увольнение с должности начальника академии и другие скандалы с Павлом Ткачуком

Курсанты академии жаловались на травлю, унижения и буллинг. В медпункте не хватало необходимых лекарств, было низкое качество питания и "ротная касса", куда курсанты вносили средства на покупку принтера, бумаги и моющих средств.

В июне 2020 года стало известно, что в течение трех лет должностные лица академии закупали продукты по завышенным ценам в аффилированных коммерческих структурах. Так организаторы схемы получали в "карман" более четырех миллионов гривен ежегодно. У должностных лиц академии была обнаружена документация, подтверждающая их противоправную деятельность и более 1,2 миллиона гривен, 5 тысяч долларов и 3,5 тысячи евро.

В 2021 году Павел Ткачук в декларации о доходах за 2020 год указал 685 954 гривен. Тогда как на счету в банке он держал 818 559 гривен и 4 169 евро. В 2016 году журналисты выяснили, что генерал не сообщил в своей декларации о четырех квартирах, трех домах и трех джипах.

Андрей Ткачук: скандал и состояние военного атташе в Австрии

С генералом Павлом Ткачуком связан не один скандал, однако не только с ним, но и с его сыном — Андреем Ткачуком, атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в Республике Австрия.

В 2022 году с участием автомобиля украинского военного атташе произошло ДТП в Австрии. В австрийском издании Kronen Zeitung отметили, что в Вене пьяный водитель врезался в машину. В результате легкие травмы получили пять человек.

"Офицеры остановили автомобиль и приказали трем пассажирам с оружием в руках выйти. Однако сотрудничество было ограниченным. Из инсайдерских источников стало известно, что эти мужчины являются высокопоставленными дипломатами украинского посольства", — говорится в сообщении.

По словам тогдашнего спикера МИД Олега Николенко, дипломатический статус не дает право нарушать правила дорожного движения.

"Министерство иностранных дел Украины выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП", — сообщил Олег Николенко.

Тогда он подчеркнул, что решение о дальнейших шагах в отношении участника ДТП будет принято по итогам расследования. Однако Фокусу не удалось найти информацию о дальнейшем расследовании аварии.

В декларации за 2022 год Ткачук младший указал, что владеет квартирой в Украине, площадью более 93 квадратных метров, квартирой в Австрии в 100 квадратных метров, зато его жена Татьяна Ткачук имела еще один дом, несколько земельных участков, парковочное место и помещение промтоварного магазина в более 600 квадратных метров. Кроме этого, госпожа Татьяна владела еще одним жилым домом в 783 квадратных метра, строительство которого еще не было завершено.

Андрей Ткачук задекларировал криптовалюту, более 2 365 000 гривен дохода. Тогда как в разделе "денежные активы" он указал почти 900 тысяч гривен, более 209 тысяч евро и 21 тысячу долларов. Его жена имела более 15 тысяч гривен, 83 тысячи евро и 108 тысяч долларов.

Заметим, что редакция Фокуса не нашла информацию о военной службе Андрея Ткачука.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак рассказал Фокусу, что военный атташе имеет отношение к Минобороны, по классике — это военный разведчик.

"Он с дипломатическим паспортом приехал в Вену, это козырная страна, там все у него чистенько, гладенько, это же не Пакистан, не Ирак. Это Вена, где можно спокойно купить кофе, и если ты не косячишь, если тебя местная контрразведка не хватает на деятельности, которая не совместима с деятельностью дипломатического представителя, то ты там 3-5 лет можешь находиться без проблем", — отметил военный эксперт.

Речь идет о шпионаже. Если человека поймали с поличным, то он сразу становится персоной нон грата, через 24 часа человек должен покинуть страну. На уточнение, могут ли выпереть из страны за ДТП, Ступак отметил, что общеуголовных преступлений это, вероятно, также касается. Однако неизвестно, был ли именно Андрей Ткачук за рулем автомобиля.

"Доказательств не нашли, то есть остается это все в серой зоне. Я пропускаю, что ничего такого и не было, потому что это Австрия, это же так не порешаешь, не придешь и не закроешь дело за 5 тысяч евро", — сказал он.

Как заработать миллионы в ВСУ и на дипломатической службе?

Иван Ступак сообщил, что на дипломатической службе миллионы не заработаешь. Он считает, что корни идут к Ткачуку старшему.

"На должности ректора можно сделать очень серьезные деньги. Особенно, когда у тебя большое количество курсантов, когда на тебя выделяется бюджет. Например, я буду ректором академии космических сил Украины. Если мы с вами дружим, я вам говорю: "У меня есть бюджет на питание, мне на год выделили 100 миллионов гривен. Я могу провести тендер, но давайте вы будете готовить, я все провожу по документации. Вы создаете компанию и начинаете получать от меня деньги, из 100 миллионов гривен в год вы 20 возвращаете мне, потому что мы договорились, остальное терять на закупку, и конечно сами остаетесь не в накладе", — пояснил он.

Народный депутат Юлия Яцык считает, что после расследования дела Ткачука старшего вряд ли перейдут к младшему. Она сообщила, что Андрей Ткачук работает в ГУР, и она не уверена, что его деятельность связана с делами Ткачука в академии.

"Я думаю, что он более-менее самостоятельное лицо в своей работе. А вот с подчиненными Ткачука, мне кажется, нужно поработать, потому что самостоятельно он бы такую коррупционную систему в академии Сухопутных войск точно не создал", — сказала Фокусу депутат.

По ее словам, за долгие годы такая коррупционная пирамида выстроилась с помощью приближенных лиц. Важно, чтобы подчиненные Павла Ткачука не продолжили его дело, а было назначено постороннее лицо, которое не будет заинтересовано и преодолеет коррупцию.

"Генеральская каста": как коррупция в Украине вредит ВСУ

Яцык рассказала, что сейчас в Украине существует коррупция на высоком уровне из-за того, что эта система создавалась давно, и ее никто до сих пор не смог преодолеть.

"Я имею в виду системную коррупцию в Вооруженных Силах, это то, что называют "генеральская каста", где все друг друга прикрывают, где подтягивают на интересные должности исключительно своих, эта круговая порука работает", — сказала Юлия Яцык.

Она отметила, что Павел Ткачук состоятельный человек, поэтому она не удивляется, что он свое состояние может оформлять на разных родственников. Яцык напомнила о скандале с домом за несколько миллионов долларов, который был оформлен на маму Ткачука, тогда дело вела Специализированная антикоррупционная прокуратура. Прокуратура подозревала, что это имущество Ткачука, но оформленное на его родственницу.

"В определенное время она умерла, и прокуратура просто закрыла дело ссылаясь на то, что Ткачуку якобы неизвестно откуда у нее такие средства", — пояснила она.

Юлия Яцык отметила, что прокурор Назар Холодницкий, который расследовал это дело, до последнего работал в должности советника начальника академии Сухопутных войск Ткачука.

По словам нардепа, коррупция всегда вредит любой структуре, тем более ВСУ. Она привела пример, когда списывается топливо для галочки, которое должно быть использовано для обучения курсантов, но не является таковым, когда списываются продукты для определенного количества лиц, которые должны находиться на государственном обеспечении, а фактически они питаются не в столовой, а дома, то эти деньги просто "оседают в карманах отдельных должностных лиц".

"С каких-то государственных программ эти средства были сняты на нужды ВСУ, а по факту они не были использованы на нужды ВСУ, а пошли на незаконное обогащение отдельных должностных лиц. Где-то простые люди недополучили, но одно какое-то должностное лицо получило значительно больше", — подытожила Юлия Яцык.

Иван Ступак отметил, что сейчас на службе осталось много "красных генералов", чей расцвет карьеры был в Советском союзе, но они остаются на больших должностях и рассуждают не современно, не западными стандартами, а советчиной.

"Они задолбали личный состав, не учат его, есть много фактов коррупции, потому что всю жизнь они считали, если ты залез на высшую ступеньку пирамиды, то теперь можешь получить все земные блага", — сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас кому-то из высшего руководства такие люди нужны, они очень удобные, гибкие, но для подчиненных жесткие.

Ступак сообщил, что подобная коррупция вредит подготовке военных. Деньги могут выделяться на курсантов, но их "дерибанят" на горе, не покупают берцы или форму. Также важную роль играет менталитет.

"Что такое менталитет в советское время в подготовке военных? Военный без занятия, без работы — это потенциальный преступник. Солдата задрачивали так, чтобы у него вообще никаких мыслей ни о чем не появлялось. Красные генералы, к сожалению, это делали очень отлично", — пояснил эксперт.

Напомним, 3 июля в СМИ сообщили, что коррупция мешает Украине стать полноценным членом НАТО. Соответствующие переговоры не будут развиваться, пока не будет решена проблема.

В марте журналисты рассказали, что коррупционная составляющая в закупках для ВСУ могла достичь 25-30%. Так общий оборот доходил почти до 50 миллионов гривен.