ДТП в Австрії, посада аташе, мільйони на рахунках: чим відомий син скандального генерала Ткачука

Генерал Павло Ткачук неодноразово опинявся в центрі гучних скандалів, зокрема корупційних. Водночас його син, Андрій Ткачук, володіє мільйонними статками на рахунках і обіймає посаду військового аташе в Австрії. Фокус дізнався, хто такий Андрій Ткачук та як "генеральська каста" шкодить ЗСУ під час війни.

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18 грудня з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові було звільнено генерал-лейтенанта Павла Ткачука, який очолював заклад з 2009 року. Це сталося після того, як міністр оборони Рустем Умєров доповів президенту Зеленському про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності академії та численних порушень.

Звільнення з посади начальника академії та інші скандали з Павлом Ткачуком

Курсанти академії скаржилися на цькування, приниження і булінг. У медпункті не вистачало необхідних ліків, була низька якість харчування та "ротна каса", куди курсанти вносили кошти на купівлю принтера, паперу й мийних засобів.

У червні 2020 року стало відомо, що протягом трьох років посадовці академії закуповували продукти за завищеними цінами в афілійованих комерційних структурах. Так організатори схеми отримували в "кишеню" понад чотири мільйони гривень щороку. У службових осіб академії було виявлено документацію, що підтверджує їхню протиправну діяльність та понад 1,2 мільйона гривень, 5 тисяч доларів та 3,5 тисячі євро.

У 2021 році Павло Ткачук у декларації про доходи за 2020 рік вказав 685 954 гривень. Тоді як на рахунку в банку він тримав 818 559 гривень і 4 169 євро. У 2016 році журналісти зʼясували, що генерал не повідомив у своїй декларації про чотири квартири, три будинки й три джипи.

Андрій Ткачук: скандал та статки військового аташе в Австрії

З генералом Павлом Ткачуком повʼязаний не один скандал, проте не лише з ним, але й з його сином — Андрієм Ткачуком, аташе з питань оборони при Посольстві України в Республіці Австрія.

У 2022 році за участі автомобіля українського військового аташе сталася ДТП в Австрії. В австрійському виданні Kronen Zeitung зазначили, що у Відні пʼяний водій врізався в автівку. В результаті легкі травми отримали пʼятеро людей.

"Офіцери зупинили автомобіль і наказали трьом пасажирам зі зброєю в руках вийти. Однак співпраця була обмеженою. З інсайдерських джерел стало відомо, що ці чоловіки є високопоставленими дипломатами українського посольства", — йдеться у повідомленні.

За словами тодішнього речника МЗС Олега Ніколенка, дипломатичний статус не надає право порушувати правила дорожнього руху.

"Міністерство закордонних справ України з‘ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участі автомобіля українського військового аташе. Українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП", — повідомив Олег Ніколенко.

Тоді він наголосив, що рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування. Проте Фокусу не вдалося знайти інформацію про подальше розслідування аварії.

У декларації за 2022 рік Ткачук молодший вказав, що володіє квартирою в Україні, площею понад 93 квадратних метри, квартирою в Австрії у 100 квадратних метрів, натомість його дружина Тетяна Ткачук мала ще один будинок, декілька земельних ділянок, паркувальне місце та приміщення промтоварного магазину у понад 600 квадратних метрів. Крім цього, пані Тетяна володіла ще одним житловим будинком у 783 квадратних метри, будівництво якого ще не було завершене.

Андрій Ткачук задекларував криптовалюту, понад 2 365 000 гривень доходу. Тоді як в розділі "грошові активи" він вказав майже 900 тисяч гривень, понад 209 тисяч євро та 21 тисячу доларів. Його дружина мала понад 15 тисяч гривень, 83 тисячі євро та 108 тисяч доларів.

Зауважимо, що редакція Фокусу не знайшла інформацію про військову службу Андрія Ткачука.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак розповів Фокусу, що військовий аташе має відношення до Міноборони, за класикою — це військовий розвідник.

"Він з дипломатичним паспортом приїхав до Відня, це козирна країна, там все в нього чистесенько, гладесенько, це ж не Пакистан, не Ірак. Це Відень, де можна спокійно купити кави, і якщо ти не косячиш, якщо тебе місцева контррозвідка не хапає на діяльності, яка не сумісна з діяльністю дипломатичного представника, то ти там 3-5 років можеш перебувати без проблем", — зазначив військовий експерт.

Йдеться про шпигунство. Якщо особу зловили на гарячому, то вона відразу стає персоною нон грата, за 24 години людина повинна залишити країну. На уточнення, чи можуть виперти з країни за ДТП, Ступак зауважив, що загальнокримінальних злочинів це, ймовірно, також стосується. Проте невідомо, чи саме Андрій Ткачук був за кермом автомобіля.

"Доказів не знайшли, тобто залишається це всі в сірій зоні. Я пропускаю, що нічого такого й не було, бо це Австрія, це ж так не порішаєш, не прийдеш і не закриєш справу за 5 тисяч євро", — сказав він.

Як заробити мільйони в ЗСУ та на дипломатичній службі?

Іван Ступак повідомив, що на дипломатичній службі мільйони не заробиш. Він вважає, що коріння йде до Ткачука старшого.

"На посаді ректора можна зробити дуже серйозні гроші. Особливо, коли в тебе велика кількість курсантів, коли на тебе виділяється бюджет. Наприклад, я буду ректором академії космічних сил України. Якщо ми з вами товаришуємо, я вам кажу: "У мене є бюджет на харчування, мені на рік виділили 100 мільйонів гривень. Я можу провести тендер, але давайте ви будете готувати, я все провожу по документації. Ви створюєте компанію і починаєте отримувати від мене гроші, зі 100 мільйонів гривень на рік ви 20 повертаєте мені, бо ми домовилися, решту втрачати на закупівлю, і звісно самі залишаєтеся не в накладі", — пояснив він.

Народна депутатка Юлія Яцик вважає, що після розслідування справи Ткачука старшого навряд чи перейдуть до молодшого. Вона повідомила, що Андрій Ткачук працює в ГУР, і вона не впевнена, що його діяльність повʼязані зі справами Ткачука в академії.

"Я думаю, що він більш-менш самостійна особа у своїй роботі. А от з підлеглими Ткачука, мені здається, потрібно попрацювати, тому що самостійно він би таку корупційну систему в академії Сухопутних військ точно не створив", — сказала Фокусу депутатка.

За її словами, за довгі роки така корупційна піраміда вибудувалася за допомогою наближених осіб. Важливо, аби підлеглі Павла Ткачука не продовжили його справу, а була призначена стороння особа, яка не буде зацікавлена та здолає корупцію.

"Генеральська каста": як корупція в Україні шкодить ЗСУ

Яцик розповіла, що нині в Україні існує корупція на високому рівні через те, що ця система створювалася давно, і її ніхто досі не зміг подолати.

"Я маю на увазі системну корупцію в Збройних Силах, це те, що називають "генеральська каста", де всі один одного прикривають, де підтягують на цікаві посади виключно своїх, ця кругова порука працює", — сказала Юлія Яцик.

Вона наголосила, що Павло Ткачук заможна людина, тому вона не дивується, що він свої статки може оформлювати на різних родичів. Яцик нагадала про скандал з будинком за декілька мільйонів доларів, який був оформлений на маму Ткачука, тоді справу вела Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Прокуратура підозрювала, що це майно Ткачука, але оформлене на його родичку.

"У певний час вона померла, і прокуратура просто закрила справу посилаючись на те, що Ткачуку нібито невідомо звідки в неї такі кошти", — пояснила вона.

Юлія Яцик зауважила, що прокурор Назар Холодницький, який розслідував цю справу, до останнього працював на посаді радника начальника академії Сухопутних військ Ткачука.

За словами нардепки, корупція завжди шкодить будь-якій структурі, тим більше ЗСУ. Вона навела приклад, коли списується паливо для галочки, яке повинно бути використаним для навчання курсантів, але не є таким, коли списуються харчі для певної кількості осіб, які повинні перебувати на державному забезпеченні, а фактично вони харчуються не в їдальні, а вдома, то ці гроші просто "осідають у кишенях окремих службових осіб".

"З якихось державних програм ці кошти були зняті на потреби ЗСУ, а по факту вони не були використані на потреби ЗСУ, а пішли на незаконне збагачення окремих посадових осіб. Десь прості люди недоотримали, але одна якась посадова особа отримала значно більше", — підсумувала Юлія Яцик.

Іван Ступак зауважив, що нині на службі залишилося багато "червоних генералів", чий розквіт карʼєри був у Радянському союзі, але вони залишаються на великих посадах та міркують не сучасно, не західними стандартами, а радянщиною.

"Вони задовбують особовий склад, не вчать його, є багато фактів корупції, бо все життя вони вважали, якщо ти заліз на вищу сходинку піраміди, то тепер можеш отримати всі земні блага", — сказав військовий експерт.

Він наголосив, що нині комусь з вищого керівництва такі люди потрібні, вони дуже зручні, гнучкі, але для підлеглих жорсткі.

Ступак повідомив, що подібна корупція шкодить підготовці військових. Гроші можуть виділятися на курсантів, але їх "дерибанять" на горі, не купують берці чи форму. Також важливу роль грає менталітет.

"Що таке менталітет за радянських часів у підготовці військових? Військовий без заняття, без роботи — це потенційний злочинець. Солдата задрачували так, щоб в нього взагалі жодних думок ні про що не з'являлося. Червоні генерали, на жаль, це робили дуже відмінно", — пояснив експерт.

Нагадаємо, 3 липня у ЗМІ повідомили, що корупція заважає Україні стати повноцінним членом НАТО. Відповідні переговори не розвиватимуться, поки не буде розв'язана проблема.

У березні журналісти розповіли, що корупційна складова в закупівлях для ЗСУ могла досягти 25-30%. Так загальний обіг доходив майже до 50 мільйонів гривень.