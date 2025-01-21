Хайп на возмущении украинцев: зачем журналисты раскрутили слова Портникова о "войне для бедных"

Слова журналиста Виталия Портникова об ответственности за войну и роли простых людей в защите государства вызвали бурную реакцию среди украинцев, которые болезненно воспринимают любые упоминания о несправедливости войны. Фокус рассказывает, как этот случай поднял вопрос о границах публичной ответственности и манипуляции в информационном пространстве.

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В последнее время имя известного журналиста Виталия Портникова оказалось в центре общественного обсуждения. Причиной стало активное распространение в социальных сетях отрывка из его старого интервью, что вызвало острую реакцию украинцев. Этот скандал поднял целый ряд вопросов о границах ответственности публичных лиц, манипуляции в информационном пространстве и реакцию украинского общества на подобные ситуации.

Война для бедных? О чем говорил Портников

Все началось с того, что в социальных сетях подняли старое интервью Портникова, в котором его высказывания вырвали из контекста. Почти год назад, в феврале 2024 года Виталий Портников дал большое интервью журналистке Наталье Балюк для ее ютуб-проекта "Балючі теми". А уже в этом году появился отрывок его слов о том, что за демократию должны гибнуть простые люди, а не дети депутатов.

Конечно, это вызвало бурю эмоций, особенно среди граждан, которые болезненно реагируют на вопросы, связанные с войной и общественной несправедливостью. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что ситуация стала возможной из-за общего ощущения обиды и несправедливости в обществе, травмированном войной.

А вот цитата Портникова дословно:

"В средневековье тоже покупали рыцарям латы, оружие. И это было очень дорогое удовольствие. Поэтому, кстати, воевала аристократия, а не простые люди. У простых людей не было денег, чтобы воевать за собственное государство. Это вообще было не их дело. Потому что это было очень дорогое удовольствие — защита Отечества. Простые люди начали воевать по сути уже в наши с вами времена. По принуждению в великих империях, и по долгу после Великой Французской революции.

Потому что "если вы хотите равноправия, тогда государство будут защищать не аристократы, потому что вы их гильотинировали, вы сказали, что Франция принадлежит вам, поэтому вы должны идти на фронт все". Вот когда сейчас говорят, что должны воевать дети депутатов, и после этого они пойдут. Нет, дорогие. Это демократическое государство. В демократическом государстве за государство погибает простой человек. Если мы хотим, чтобы за государство погибали аристократы, мы должны жить в феодальном государстве, как это было до Великой Французской революции.

За желание быть равными надо платить, в том числе и собственной жизнью. А если ты не хочешь равенства, ты не платишь, ты себе спокойно занимаешься своими делами на поле, а какой-то другой человек надевает эти свои рыцарские прелести и идет воевать с другим рыцарем. Потому что он воюет за собственность. За свою землю и за тебя. Потому что ты тоже его собственность. Она защищает свою собственность: тебя, корову и землю. А если ты не корова и не дом, то ты должен быть рядом".

По версии портал Антонина, проекта профессионального интернет-издания Детектор медиа, отрывок из интервью использовали как повод для "инфокампании по дискредитации" Портникова.

Сам Портников объяснил, что тот отрывок "используется московской и пророссийской агентурой в нашей стране для моей травли".

"Каждый, кто его прослушает, убедится, что в нем не было и тени желания переложить ответственность за войну на часть населения, наоборот — отмечалось, что в войне в демократическом государстве каждый должен быть рядом с другим — этими словами эти рассуждения и завершились", — подчеркивает журналист.

Несправедливая война: почему возмутились украинцы

Политолог Олег Постернак считает, что этой истории никогда бы не произошло, если бы не были задеты тонкие струны общественного восприятия войны, несправедливости войны.

"То есть, если, например, служили бы дети депутатов, чиновников или других высокопоставленных чиновников, и это было бы обнародовано, как, например, в Израиле, где в первую очередь сообщают, кто из семей чиновников участвует в боевых действиях, направленных против террористических группировок, то, вероятно, рассуждения Портникова не вызвали бы такого общественного резонанса. Но в нашем обществе существует определенное чувство обиды и разочарования из-за несправедливости войны. Более того, эта война осознается как борьба за свободу, и даже небольшая искра может стать триггером для массовых общественных возмущений, которые в данном случае направлены против конкретного лица", — говорит Фокусу политолог.

То есть, на месте Портникова мог бы оказаться любой — публицист, эксперт или политик, который сделал бы аналитический вывод, сравнивая, скажем, армии средневековья и современности. Но без существования общественного ожидания, сформированного травмами войны, такая история вряд ли получила бы значительную огласку или стала бы такой резонансной, считает Постернак.

"Второй момент, который меня особенно возмутил в этой истории, — это агрессивная и неадекватная реакция тех, кто пытается защитить Портникова любой ценой. Эта реакция очень напоминает сценарии, которые использовались при поддержке Ульяны Супрун или Марии Берлинской, когда последняя, по утверждениям, способствовала наведению ракет на выставку в Чернигове. Я говорю об этом открыто и честно, как и нужно об этом писать. Похоже, существует определенная группа, состоящая из грантовых активистов, которые находятся на зарплате в некоторых общественных организациях и тесно связаны с иностранными кругами. Также есть группа сторонников Порошенко, которые активно вмешиваются в любые конфликты, где это может быть выгодно для защиты своего "ведущего блогера". Все знают, что Портников является сторонником Петра Алексеевича Порошенко, и это не является новостью", — продолжает Постернак.

Вся эта агония, страстные выяснения отношений, словесные перепалки и конфликты еще больше раскалывают общество, которое уже и так истощено войной и ее несправедливостью.

Цензура во время войны: сначала думать — потом говорить

Возможно, с исторической или аналитической точки зрения рассуждения Портникова имеют право на существование, считает эксперт, но тут вопрос уже к самому журналисту.

"Даже если это интервью было записано год назад, но во время войны, каждый из нас — блогер, журналист, политик, эксперт, активист или военный — должен трижды подумать, прежде чем говорить что-то о войне и ее справедливых рамках. Вопрос к Портникову есть. И он даже не столько в том, что именно он сказал, ведь его слова можно трактовать как аналитическое рассуждение. Проблема заключается в отсутствии ответственности, самоцензуры и понимания боли и трагедии огромного количества людей. Людей, которые потеряли близких, находятся в плену, потеряли свое имущество или сами погибли. Это не просто высказывание перед камерой или комментарий без всякой ответственности", — говорит Постернак.

В 2014-2015 годах, когда война шла только на Донбассе, или во времена аннексии Крыма, масштабы трагедии не были такими глобальными, как сейчас. Уже тогда это была большая трагедия, но сегодня она еще масштабнее, с разрушениями и массовыми потерями. И поэтому, считает политолог, когда кто-то говорит что-то публично — на камеру или под запись, — нужно трижды подумать, как эти слова будут восприняты людьми, для которых боль войны сидит глубоко в душе.

"К сожалению, и это стоит подчеркнуть, у Портникова абсолютно отсутствует понимание этого. Более того, этого понимания нет и у тех, кто его защищал. Как раньше они защищали Берлинскую или Супрун, так и сейчас, организуя медийные "посиделки", создают иллюзию, что Портникова несправедливо подвергают обструкции. На самом деле, критика Портникова является абсолютно справедливой. Другое дело, что некоторые блогеры используют эту ситуацию для накручивания собственной популярности и сбора лайков. Однако ответственность остается на самом Портникове. И это его никак не оправдывает, это однозначно", — считает Постернак.

Но стоит задать другой вопрос: почему именно сейчас эта тема стала настолько обсуждаемой? Олег Постернак допускает, что это может быть использовано для раскрутки определенных интернет-проектов. Известно, что многие занимаются раскруткой своих YouTube-проектов и используют для этого хайповые темы. Это привлекает внимание общества, создает резонанс и помогает увеличить аудиторию, подписчиков и количество просмотров. Поэтому вполне логично, что за раздуванием этой истории мог стоять мотив повышения популярности или доходов медийных проектов.

Но возникает вопрос: если это срежиссированная кампания, то ради чего? Просто чтобы уничтожить репутацию Портникова? Это вряд ли. Его популярность ограничивается достаточно узким кругом сторонников, которые считают его авторитетом. Маловероятно, что кто-то хотел уничтожить его репутацию именно в их глазах.

"Сам Портников высказывал предположение, что это может быть почерк ФСБ или "рука Москвы", которая пытается создать из него сакральную жертву. Он даже предположил возможность покушения на свою жизнь. Однако, лично я считаю такую теорию маловероятной", — говорит политолог.

Скорее, это выглядит как история случайного характера, которая была подогрета частью лидеров общественного мнения для продвижения собственных онлайн-проектов, изданий или медиа. Однако нельзя исключать, что на каком-то этапе к этому могли присоединиться и российские агенты, которые активно работают в Украине. Для них подобные резонансные кампании являются удобным инструментом для достижения собственных целей, таких как дестабилизация общества или разжигание внутренних конфликтов.

"Сначала показалось, что главная цель этой кампании — вовсе не Портников. Было впечатление, что это очередная попытка внести смуту в украинское общество, которое и так раздирают война и внутренние конфликты. Нам и без того хватает напряжения.

Однако, учитывая участников этой истории — аналитиков, журналистов и медиатусовку — выглядит, что цель была довольно проста: сыграть на эмоциях и настроениях в этой среде. Единственная очевидная причина такой активности — это раскрутка собственных медиаресурсов и онлайн-проектов", — резюмирует Постернак.

Напомним, народная артистка Украины Лариса Кадочникова попала в языковой скандал во время вручения премии имени Сергея Параджанова Национального союза кинематографистов 9 января 2025 года.

Также Фокус рассказывал, что новый рекламный баннер в метро Киева возмутил правозащитников. Они обратили внимание на некорректность формулировки, которая клеймит оккупированные земли и их жителей как "опасных" .