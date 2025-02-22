"Эмоциональная встреча": Ярмак поделился деталями разговора с фанатом, воевавшим за РФ

Рэпер Александр Ярмак признался, что ожидал встречи с убежденным "имперцем". Он предположил, "где-то внутренне оправдывает" оккупанта, который не имел выбора.

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В августе 2024 года в украинский плен попал 23-летний оккупант Владимир, который оказался фанатом рэп-исполнителя Александра Ярмака. Доброволец в интервью изданию Фокус 21 февраля рассказал, что чувствовал во время разговора с ним.

Больше читайте в эксклюзивном интервью рэпера Александра Ярмака изданию Фокус.

"Была эмоциональная встреча. Я настраивался, что встречусь с более-менее убежденным "имперцем", который четко понимал, что он здесь делает. А он, может я где-то внутренне оправдываю его, но очень похоже, что действительно оказался в Украине из-за жизненных обстоятельств", — поделился военнослужащий.

Он пояснил, что оказавшись в рядах ВС РФ, россияне действительно не имеют выбора, куда идти. Тех, кто отказывается выполнять приказ, ликвидируют свои же.

"Жалеть его совсем не нужно. Это классическая история среднестатистического россиянина, когда в жизни ужасная ситуация — кредиты, проблемы и так далее — найти еще больше приключений на свою голову и где-то как животное умереть без следа. Классическая история россиян — самоутилизация", — подчеркнул Ярмак.

Рэпер почувствовал, что его фанат из РФ искренне раскаялся, ведь они также поговорили вне камеры.

"Было ощущение того, что он говорит все же искренне, что в этом нет какой-то выдуманной легенды или игры", — вспомнил он.

Ярмак рассказал, что контрразведчики, имеющие опыт общения с оккупантами, подтвердили существование "такого класса бедолаг", и Владимир — один из них.

Напомним, 23-летний военнопленный Владимир не сразу понял, с кем разговаривает, а потом признался, что уважает украинского исполнителя Александра Ярмака. Россиянин рассказал, что нетрезвым подписал контракт, и рассчитывал на службу в части. Вместо этого новобранец оказался на фронте, откуда не решался бежать из-за страха расстрела.

Военнослужащий Александр Ярмак делился, что во время разговора оккупант просил не возвращать его в Россию. По состоянию на конец октября 2024 года Владимир находился в колонии, где его держали в "нормальных условиях" и "не обижали".