"Емоційна зустріч": Ярмак поділився деталями розмови з фанатом, що воював по той бік фронту

Репер Олександр Ярмак зізнався, що очікував на зустріч з переконаним "імперцем". Він припустив, "десь внутрішньо виправдовує" окупанта, який не мав вибору.

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У серпні 2024 року в український полон потрапив 23-річний окупант Володимир, який виявився фанатом реп-виконавця Олександра Ярмака. Доброволець в інтерв’ю виданню Фокус 21 лютого розповів, що відчував під час розмови з ним.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю репера Олександра Ярмака виданню Фокус.

"Була емоційна зустріч. Я налаштовувався, що зустрінусь з більш-менш переконаним "імперцем", який чітко розумів, що він тут робить. А він, може я десь внутрішньо виправдовую його, але дуже схоже, що дійсно опинився в Україні через життєві обставини", — поділився військовослужбовець.

Він пояснив, що опинившись у лавах ЗС РФ, росіяни дійсно не мають вибору, куди йти. Тих, хто відмовляється виконувати наказ, ліквідують свої ж.

"Жаліти його зовсім не потрібно. Це класична історія середньостатистичного росіянина, коли в житті жахлива ситуація — кредити, проблеми тощо — знайти ще більше пригод на свою голову і десь як тварина померти без сліду. Класична історія росіян — самоутилізація", — підкреслив Ярмак.

Репер відчув, що його фанат з РФ щиро розкаявся, адже вони також поговорили поза камерою.

"Було відчуття того, що він говорить все ж таки щиро, що в цьому немає якоїсь видуманої легенди або гри", — згадав він.

Ярмак розповів, що контррозвідники, які мають досвід спілкування з окупантами, підтвердили існування "такого класу бідолаг", і Володимир — один з них.

Нагадаємо, 23-річний військовополонений Володимир не одразу зрозумів, з ким розмовляє, а потім зізнався, що поважає українського виконавця Олександра Ярмака. Росіянин розповів, що нетверезим підписав контракт, і розраховував на службу у частині. Натомість новобранець опинився на фронті, звідки не наважувався тікати через страх розстрілу.

Військовослужбовець Олександр Ярмак ділився, що під час розмови окупант просив не повертати його в Росію. Станом на кінець жовтня 2024 року Володимир перебував у колонії, де його тримали у "нормальних умовах" і "не ображали".