Взрывы на улицах Киева: почему гранаты все еще оказываются в руках гражданского населения

Каждый год сотни людей в Украине погибают из-за неосторожного обращения с неизвестным предметом. Вчера, 3 апреля в Киеве произошли два взрыва, один из которых на рынке "Юность" унес жизни двух человек. Фокус выяснил, что именно могло стать причиной трагедии, и напоминает важные правила при нахождении сомнительных предметов на улице.

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В четверг, 3 апреля в Деснянском районе Киева произошел взрыв на рынке "Юность", в результате которого погибли двое мужчин, 59 и 60 лет. Во время расследования взрывотехники обнаружили остатки гранаты. Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. Отмечено, что в другом районе Киева произошел еще один взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Однако подробности этого инцидента пока не комментируются правоохранителями.

Взрывы в Киеве: почему гражданские наталкиваются на опасные предметы

По словам инструктора по выживанию, эксперта Ассоциации саперов Украины Игоря Молодана, причины этих взрывов в Киеве могут быть разные. Например, в случае на рынке "Юность" — потерянная кем-то из военных граната.

"Действительно бывает, что у военного выпадет из кармана или рюкзака на привале или еще где-то граната, он даже не обратит на это внимание. И потом их находят гражданские", — говорит Фокусу эксперт.

Взрыв которой произошел в Днепровском районе — теоретически мог быть несчастным случаем из-за неосторожного обращения с неизвестным предметом.

Молодан напоминает, в наше время опасно трогать подозрительные или неизвестные предметы. Например, из лома. Или даже эти вещи могут быть непохожи на взрывчатку, запалы, детонаторы, подрывники, которые вообще не выглядят, как взрывчатка.

Эксперт отмечает, что это к сожалению в Украине не единичные случаи.

"Мы видим много случаев бытовых взрывов, а именно взрывов на улице, где-то раз в месяц, или теряют боеприпасы и кто-то находит и тихонько берет себе и хранит. Но надо понимать об уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов. У нас предусмотрено до 7 лет лишения свободы, и это надо учитывать тем, кто пытается пренебрегать правилами безопасности", — говорит Молодан.

Инструктор по выживанию при нахождении подозрительного предмета советует придерживаться правила: "не подходи, не трогай, 101 сообщай".

Более подробный алгоритм действий расписали в КГГА:

сразу звоните по номеру "101";

обозначьте место находки;

отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;

дождитесь приезда специалистов и укажите местоположение подозрительного предмета;

ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим;

не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и тому подобное.

Минная опасность в Украине: статистика

По данным Рабочей группы по вопросам информирования о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны, только в 2024 году в Украине от мин пострадали 1087 человек. Больше всего пострадали мужчины — 275 погибших и 622 ранены. Также мины убили 16 детей, еще 88 получили ранения.

Однако в прошлом году начала наблюдаться положительная тенденция — людей стало гибнуть от мин меньше. В частности, в 2023 году от опасных боеприпасов погиб 401 украинец, а в 2024 году — 149.

Это произошло, в частности, из-за увеличения эффективности системы противоминной деятельности, осуществляемой государством и международными и всеукраинскими организациями.

По состоянию на 4 апреля 2025 года, согласно данным правительства, в Украине работают 87 операторов противоминной деятельности. Почти 5,5 тысяч человек задействованы в разминировании. Также над процессом очистки работают 260 машин разминирования.

С начала полномасштабного вторжения к безопасному использованию возвращено уже более 35 тыс. кв. км территорий.

При этом, по данным Программы развития ООН (ПРООН) в Украине, почти половина украинцев (42%) еще имеет недостаточную информацию о взрывоопасных предметах. Еще 25% украинцев высоко оценивают собственный риск пострадать от мин и боеприпасов. Основным фактором рискованного поведения украинцев остается чрезмерная уверенность в собственной осведомленности с территорией, где они живут и работают.

При этом большинство украинцев не сильно волнует проблема угрозы от мин и других взрывоопасных предметов. Она занимает 11 место среди проблем, которые волнуют население Украины больше всего.

Напомним, 31 марта в коммунальной организации "Муниципальная охрана" сообщили, что пьяный мужчина устроил стрельбу в медучреждении Киева. Пациент стрелял из пистолета в отделении неврологии, работникам "Муниципальной охраны" пришлось вызывать полицию.

30 марта волонтер Марьяна Чикало рассказала о конфликте между военным и компанией в Голосеевском районе столицы из-за русской музыки. На стычку отреагировали в полиции.