Ресурсы и территория: Путин повторяет за Гитлером и хочет от Украины того же, — историк Снайдер (видео)

Борьба за Украину стала главной причиной Второй мировой войны. Советский диктатор Иосиф Сталин видел в ней основную роль для модернизации СССР, а нацистский лидер Адольф Гитлер наблюдал за экспериментом.

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Такое мнение выразил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, выступая онлайн на 17-м Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент Фокуса.

Оба диктатора отлично знали о плодородности украинских черноземов.

"Основная идея немцев заключалась в том, что они могли бы захватить ту же территорию, которую хотел Сталин. Когда Германия напала на СССР в 1941 году, основной целью немцев был именно контроль над Украиной", — сообщил он.

Снайдер уверен, что в Кремле есть люди, которые хотели использовать Вторую мировую войну как повод для восстановления фашизма.

"Есть даже такие, кто считает немецкое нападение в 1941-м причиной оправдания вторжения в Украину в 2022 году, а прежде — в 2014-м", — добавляет он.

Профессор вспомнил о весомом вкладе украинцев в победу во Второй мировой войне. Российские власти предпочитают не упоминать этот факт и всячески переписывают историю.

Украина, по его словам, играет центральную роль в безопасности безопасности Европы. Ее суверенитет и способность защищаться следует рассматривать как возможность заложить "краеугольный камень европейского проекта".

"Cветлое будущее [ЕС] чрезвычайно тесно связано с существованием этого украинского краеугольного камня", — подчеркнул профессор.

Территория на север от Черного моря, по его оценкам, будет критически важной с точки зрения безопасности в ближайшие тысячу лет. Важную роль играет географическое положение и набор ресурсов региона.

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер говорил о невозможности достижения мира путем переговоров с Путиным.

Тем временем специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог 6 мая заявлял, что Украина готова на создание демилитаризованной зоны до 30 километров и заморозку боевых действий по линии фронта.