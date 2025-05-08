Ресурси і територія: Путін повторює за Гітлером і хоче від України того самого, — історик Снайдер (відео)
Боротьба за Україну стала головною причиною Другої світової війни. Радянський диктатор Йосип Сталін бачив у ній основну роль для модернізації СРСР, а нацистський лідер Адольф Гітлер спостерігав за експериментом.
Таку думку висловив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, виступаючи онлайн на 17-му Київському безпековому форумі, передає кореспондент Фокусу.
Обидва диктатори чудово знали про родючість українських чорноземів.
"Основна ідея німців полягала в тому, що вони могли б захопити ту саму територію, яку хотів Сталін. Коли Німеччина напала на СРСР у 1941 році, основною метою німців був саме контроль над Україною", — повідомив він.
Снайдер упевнений, що в Кремлі є люди, які хотіли використати Другу світову війну як привід для відновлення фашизму.
"Є навіть такі, хто вважає німецький напад 1941-го причиною виправдання вторгнення в Україну 2022 року, а раніше — 2014-го", — додає він.
Професор згадав про вагомий внесок українців у перемогу в Другій світовій війні. Російська влада воліє не згадувати цей факт і всіляко переписує історію.
Україна, за його словами, відіграє центральну роль у безпековій безпеці Європи. Її суверенітет і здатність захищатися слід розглядати як можливість закласти "наріжний камінь європейського проекту".
"Світле майбутнє [ЄС] надзвичайно тісно пов'язане з існуванням цього українського наріжного каменю", — підкреслив професор.
Територія на північ від Чорного моря, за його оцінками, буде критично важливою з точки зору безпеки в найближчі тисячу років. Важливу роль відіграє географічне положення і набір ресурсів регіону.
Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер говорив про неможливість досягнення миру шляхом переговорів із Путіним.
Тим часом спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог 6 травня заявляв, що Україна готова на створення демілітаризованої зони до 30 кілометрів і заморожування бойових дій на лінії фронту.