Ресурси і територія: Путін повторює за Гітлером і хоче від України того самого, — історик Снайдер (відео)

Боротьба за Україну стала головною причиною Другої світової війни. Радянський диктатор Йосип Сталін бачив у ній основну роль для модернізації СРСР, а нацистський лідер Адольф Гітлер спостерігав за експериментом.

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Таку думку висловив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, виступаючи онлайн на 17-му Київському безпековому форумі, передає кореспондент Фокусу.

Обидва диктатори чудово знали про родючість українських чорноземів.

"Основна ідея німців полягала в тому, що вони могли б захопити ту саму територію, яку хотів Сталін. Коли Німеччина напала на СРСР у 1941 році, основною метою німців був саме контроль над Україною", — повідомив він.

Снайдер упевнений, що в Кремлі є люди, які хотіли використати Другу світову війну як привід для відновлення фашизму.

"Є навіть такі, хто вважає німецький напад 1941-го причиною виправдання вторгнення в Україну 2022 року, а раніше — 2014-го", — додає він.

Професор згадав про вагомий внесок українців у перемогу в Другій світовій війні. Російська влада воліє не згадувати цей факт і всіляко переписує історію.

Україна, за його словами, відіграє центральну роль у безпековій безпеці Європи. Її суверенітет і здатність захищатися слід розглядати як можливість закласти "наріжний камінь європейського проекту".

"Світле майбутнє [ЄС] надзвичайно тісно пов'язане з існуванням цього українського наріжного каменю", — підкреслив професор.

Територія на північ від Чорного моря, за його оцінками, буде критично важливою з точки зору безпеки в найближчі тисячу років. Важливу роль відіграє географічне положення і набір ресурсів регіону.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер говорив про неможливість досягнення миру шляхом переговорів із Путіним.

Тим часом спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог 6 травня заявляв, що Україна готова на створення демілітаризованої зони до 30 кілометрів і заморожування бойових дій на лінії фронту.