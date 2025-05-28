Взрывы в Московской области: украинские дроны поразили предприятия "Радуга" и "Кронштадт" (видео)

Дальнобойные беспилотники ударили по предприятию "Радуга", которое производит крылатые ракеты Х-101/555, Х-69 и Х-59. Еще одной целью ночной атаки стал производитель дронов АО "Кронштадт".

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Об этом сообщили источники Фокуса в украинских спецслужбах.

Завод "Радуга" имени Березняка" расположен в городе Дубна в 130 километрах к северу от Москвы.

Во время атаки украинские дроны обошли российские системы ПВО, защищающую Москву, и попали по сборочному и снаряжающему цехам предприятия. Пожар на заводе продолжается до сих пор.

"Радуга" Завод входит в российскую оборонную корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты классов "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля".

В список входят ракеты Х-101/555, Х-69 и Х-59МК, которыми ВС РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

"СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины", — рассказал информированный собеседник.

Удары дронами по Московской области: какие еще цели удалось поразить?

Генеральный штаб ВСУ добавил, что Силы обороны Украины поразили в Дубне АО "Кронштадт", выпускающее беспилотники "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус" и наземные комплексы управления.

В районе предприятия интенсивно работали вражеские ПВО.

Кроме этого, ночью подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили АО "Ангстрем" в Московской области. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу для военно-промышленного комплекса России.

Накануне Силы беспилотных систем ВСУ успешно атаковали Дмитровский комбинат в Ивановской области. Предприятие производит органические химические вещества: компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу.

Напомним, технопарк "ЭЛМА" в Зеленограде также стал целью ударных дронов. В последние недели взрывы также были на заводах в Брянске, Ельце и в других регионах РФ.

Российские СМИ ранее писали о пролете президента России Владимира Путина на вертолете в Курской области. В этот момент он якобы попал под атаку дронами.