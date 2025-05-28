Вибухи в Московській області: українські дрони вразили підприємства "Радуга" і "Кронштадт" (відео)

Далекобійні безпілотники вдарили по підприємству "Радуга", яке виробляє крилаті ракети Х-101/555, Х-69 і Х-59. Ще однією метою нічної атаки став виробник дронів АТ "Кронштадт".

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Про це повідомили джерела Фокусу в українських спецслужбах.

Завод "Радуга" імені Березняка розташований у місті Дубна за 130 кілометрів на північ від Москви.

Під час атаки українські дрони оминули російські системи ППО, що захищають Москву, і поцілили по складальному і споряджальному цехах підприємства. Пожежа на заводі триває досі.

"Радуга" Завод входить до російської оборонної корпорації "Тактичне ракетне озброєння" і виробляє крилаті ракети класів "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля".

До списку входять ракети Х-101/555, Х-69 і Х-59МК, якими ЗС РФ тероризує населення і цивільні об'єкти в Україні.

"СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція служить зброєю у війні проти України", — розповів інформований співрозмовник.

Удари дронами по Московській області: які ще цілі вдалося вразити?

Генеральний штаб ЗСУ додав, що Сили оборони України вразили в Дубні АТ "Кронштадт", що випускає безпілотники "Оріон", "Іноходець", "Блискавка", "Грім", "Терміт", "Геліос", "Сіріус" і наземні комплекси управління.

У районі підприємства інтенсивно працювали ворожі ППО.

Крім цього, вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили АТ "Ангстрем" у Московській області. Компанія розробляє і виробляє мікроелектронну компонентну базу для військово-промислового комплексу Росії.

Напередодні Сили безпілотних систем ЗСУ успішно атакували Дмитрівський комбінат в Іванівській області. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини: компоненти вибухівки і порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива.

Нагадаємо, технопарк "ЕЛМА" в Зеленограді також став ціллю ударних дронів. Останніми тижнями вибухи також були на заводах у Брянську, Єльці та в інших регіонах РФ.

Російські ЗМІ раніше писали про проліт президента Росії Володимира Путіна на вертольоті в Курській області. У цей момент він нібито потрапив під атаку дронами.